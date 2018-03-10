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    Марш мира (акция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В Волновахе почтили память погибших 13 января
    В Волновахе почтили память погибших 13 января 
    11:11 19.01.2015
    441Мир на Донбассе. Нормандский формат
    В воскресенье, 18 января, в Волновахе почтили память погибших 13 января пассажиров автобуса. По центру города проехала колонна военной техники и прошли люди с плакатами "Я-Волноваха" и украинскими флагами.
    Марш солидарности против терроризма в Запорожье
    Марш мира объединил Харьков, Одессу, Николаев, Запорожье и Львов 
    21:11 18.01.2015
    1550Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Марши единства памяти погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой (Донецкая область) прошли в воскресенье во многих городах Украины, в частности Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и Николаеве.
    Обстрел автобуса под Волновахой
    БПП призвал депутатов поддержать марш в память жертв обстрела под Волновахой
    10:44 14.01.2015
    304Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Лубинец хотел бы, чтобы гражданские инициативы по проведению марша мира поддержали все народные депутаты и все политические деятели.
    Бои в районе аэропорта города Донецка. Архивное фото
    Хроника 4 октября: погибшие на Донбассе, Марш мира, "Стена" на границе
    13:12 05.10.2014
    548Конец АТО - война за мир продолжается
    Новые жертвы войны на Донбассе, ротация сил в Донецком аэропорту, "Красный крест" уходит из Украины. Подробнее о главных событиях минувшего дня – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Начало Марша Мира в Киеве - НЕТ ВОЙНЕ 4 октбяря 2014
    "Марш мира" в Киеве: пришло около 5 тысяч человек 
    20:50 04.10.2014
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    На протяжении всего шествия участники акции скандировали "Мы за мир". "Пройдя сегодня по Крещатику, мы поддержали партии мира и выразили недоверие тем, кто разжигает эту войну", - рассказал один из участников марша.
    Днепропетровск. Архивное фото
    На "советский" "Марш мира" в Днепропетровске пришли более тысячи человек
    17:28 27.09.2014
    557Война в АТО: картина без прикрас.
    По словам активиста, участники полностью акции заполнили площадь им. В. Чкалова. Марш прошел мирно, и людей не разгоняли, однако приходили и люди с украинскими знаменами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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