В воскресенье, 18 января, в Волновахе почтили память погибших 13 января пассажиров автобуса. По центру города проехала колонна военной техники и прошли люди с плакатами "Я-Волноваха" и украинскими флагами.
Марши единства памяти погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой (Донецкая область) прошли в воскресенье во многих городах Украины, в частности Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и Николаеве.
На протяжении всего шествия участники акции скандировали "Мы за мир". "Пройдя сегодня по Крещатику, мы поддержали партии мира и выразили недоверие тем, кто разжигает эту войну", - рассказал один из участников марша.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".