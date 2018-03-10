Празднуя День Крещения Руси, мы снова возвращаемся к своим истокам, ищем ответы на злободневные вопросы современности и просим Бога, чтобы Он щедро обновлял благодать Днепровского Крещения в нашем народе, рассказал митрополит Антоний.
На выставке представлено около 40 произведений XIII-XVIII веков. Среди представленных работ картины из коллекции музея, в частности, иконы "Борис и Глеб" XIII века и "Георгий Победоносец" начала XVI века.
Непосредственно в день памяти святого князя Владимира, 28 июля, патриархи совершили богослужение в Киево-Печерской лавре. На богослужении присутствовали президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович.
Около одной тысячи человек прибыли в Украину на празднование 1025-летия Крещения Руси, которое отмечалось в минувшие выходные, сообщает во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Президенты Владимир Путин и Виктор Янукович в воскресенье посетили парад в Севастополе, посвященный Дню ВМФ России и Дню флота Украины. Главы государств также приняли участие в освящении колокола Владимирского собора.
Присутствие на торжествах в Киеве по случаю 1025-летия Крещения Руси девяти глав поместных церквей из разных стран - знак того, что мировое православие поддерживает каноническую Церковь в Украине, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Празднование 1025-летия Крещения Руси, приуроченное ко дню памяти святого князя Владимира - 28 июля, прошло на Владимирской Горке в Киеве. В торжествах принимали участие президенты Украины, России, Молдавии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".