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    Крещение Руси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Митрополит Антоний: о празднике крещения Руси и современности
    08:41 27.07.2017
    474День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Празднуя День Крещения Руси, мы снова возвращаемся к своим истокам, ищем ответы на злободневные вопросы современности и просим Бога, чтобы Он щедро обновлял благодать Днепровского Крещения в нашем народе, рассказал митрополит Антоний.
    Божественная Литургия по случаю Дня Крещения Руси-Украины. Архивное фото
    День Крещения Руси - Украины. Справка
    06:37 27.07.2017
    3981День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    В Украине 28 июля является государственным праздником, именуемым Днем Крещения Киевской Руси - Украины, который отмечается ежегодно. В этом году праздничные мероприятия пройдут с 27 по 30 июля.
    Вид из парка Владимирская горка на реку Днепр
    В Украине отмечают День Крещения Руси
    08:50 28.07.2015
    3043
    Крещение Киевской Руси состоялось в 988 году и связано с именем князя Владимира. Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси.
    Принц Кембриджский
    Британский принц Джордж будет крещен 23 октября
    20:35 27.09.2013
    8
    Детям из королевской семьи раньше надевали на крещение кружевную рубашку, сшитую для старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Несколько лет назад было сшито новое платье - точная копия старого.
    Выставка Сокровища православия в Киеве
    Выставка "Сокровища православия" 
    22:02 13.09.2013
    34
    На выставке представлено около 40 произведений XIII-XVIII веков. Среди представленных работ картины из коллекции музея, в частности, иконы "Борис и Глеб" XIII века и "Георгий Победоносец" начала XVI века.
    Прихожане
    Греко-католики со всего мира приедут в Киев праздновать Крещение Руси
    18:37 15.08.2013
    30
    По данным департамента УГКЦ, верующие из Канады, Бразилии, США, Аргентины, Австралии, Великобритании, стран Западной Европы, Казахстана, России и Беларуси прибудут в Украину в пятницу, 16 августа.
    Парк Киевская Русь
    Фестиваль "Былины Древнего Киева IX-XI веков" пройдет 16-18 августа
    16:26 07.08.2013
    41
    Согласно информации, ремесленники и артисты из Украины, Беларуси, России, Литвы, Молдовы устроят масштабную реконструкцию Древней Руси времен раннего Средневековья.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Юбилей Крещения Руси сплотил россиян, украинцев и белорусов
    20:57 30.07.2013
    128
    Непосредственно в день памяти святого князя Владимира, 28 июля, патриархи совершили богослужение в Киево-Печерской лавре. На богослужении присутствовали президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси в Киеве
    Почти тысяча человек прибыли в Украину на празднование Крещения Руси
    11:02 30.07.2013
    61Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Около одной тысячи человек прибыли в Украину на празднование 1025-летия Крещения Руси, которое отмечалось в минувшие выходные, сообщает во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Более 60 тыс. граждан участвовали в праздновании Крещения Руси в Киеве
    13:12 29.07.2013
    23Празднование 1025-летия Крещения Руси
    "В ходе празднования 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси благодаря действиям столичной милиции на территории Киева не допущено грубых нарушений правопорядка", - сообщают правоохранители.
    Владимир Путин и Виктор Янукович на мероприятиях в честь Дня ВМФ РФ и Дня флота Украины в Севастополе
    Янукович и Путин в Севастополе 
    19:03 28.07.2013
    267Празднование Дня флота Украины и ВМФ России
    Президенты Владимир Путин и Виктор Янукович в воскресенье посетили парад в Севастополе, посвященный Дню ВМФ России и Дню флота Украины. Главы государств также приняли участие в освящении колокола Владимирского собора.
    Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры
    Православные иерархи в Киеве молились о единстве Церкви
    14:48 28.07.2013
    29Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с предстоятелями других православных церквей на Соборной площади Киево-Печерской лавры в день Крещения Руси молился о сохранении единства всей Церкви.
    Спасо-Преображенский собор в Тольятти
    Тысячи колоколов зазвучат в полдень в честь 1025-летия крещения Руси
    11:11 28.07.2013
    19Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Праздничный колокольный перезвон в честь 1025-летия крещения Руси прокатится в воскресный полдень по всем городам канонической территории Русской православной церкви.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    В воскресенье отмечается День крещения Руси
    10:31 28.07.2013
    26Празднование 1025-летия Крещения Руси
    В Украине 28 июля является государственным праздником, именуемым Днем Крещения Киевской Руси - Украины, который отмечается ежегодно - в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Главы православных церквей в День крещения Руси помолятся в Киеве
    22:38 27.07.2013
    28Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Предстоятели девяти поместных православных Церквей совершат по случаю этого праздника божественную литургию на Соборной площади древнейшей Киево-Печерской лавры.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Мировое православие поддерживает каноническую Церковь в Украине
    17:09 27.07.2013
    60Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Присутствие на торжествах в Киеве по случаю 1025-летия Крещения Руси девяти глав поместных церквей из разных стран - знак того, что мировое православие поддерживает каноническую Церковь в Украине, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Янукович раздал награды патриархам и митрополитам со всего мира
    15:51 27.07.2013
    26Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Президент Украины Виктор Янукович издал указы о награждении патриархов и митрополитов, в том числе наградил орденом Свободы Патриарха Вселенского Варфоломея.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Празднование 1025-летия крещения Руси в Киеве 
    15:44 27.07.2013
    153Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Празднование 1025-летия Крещения Руси, приуроченное ко дню памяти святого князя Владимира - 28 июля, прошло на Владимирской Горке в Киеве. В торжествах принимали участие президенты Украины, России, Молдавии.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Янукович наградил Патриарха Кирилла орденом князя Ярослава Мудрого
    14:57 27.07.2013
    8Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Президент Украины Виктор Янукович по случаю празднования 1025-летия крещения Руси наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Янукович благодарен Патриарху Кириллу за приезд в Киев
    14:49 27.07.2013
    21Празднование 1025-летия Крещения Руси
    Президент Украины Виктор Янукович в субботу встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которого поблагодарил за приезд в Киев для участия в торжествах по случаю годовщины Крещения Руси.
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