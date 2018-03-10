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    Карнавал в Рио-де-Жанейро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Обратная сторона карнавала в Рио: сексизм, мачизм, изнасилования
    19:03 24.02.2018
    2467
    Sputnik Бразилия поговорил с женщинами, представляющими школы самбы Рио-де-Жанейро, которые рассказали об обратной стороне красочного бразильского карнавала.
    Карнавал в РИО. Видео
    Парад чемпионов Бразильского карнавала 
    13:41 23.02.2015
    407
    Как отмечается, лучших выбирали из 12 школ самбы. Учитывались все детали: от ярких костюмов и зажигательных ритмов до слаженности действий танцоров.
    Бразильский карнавал
    Знаменитый бразильский карнавал 
    04:25 17.02.2015
    303
    В Рио продолжается парад школ самбы. Конкуренция максимально высока, поэтому подготовке платформ и костюмов уделяется максимальное внимание. Судьи оценивают и артистичность, и технику, и выбор музыки.
    Репетиция карнавала в Рио-де-Жанейро. Видео
    Репетиция карнавала в Рио-де-Жанейро 
    16:50 19.01.2015
    302
    В Рио-де-Жанейро прошла репетиция уличных оркестров и школ танцев, которые примут участие в карнавале. Видео появилось на канале RT в Youtube.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Обратная сторона карнавала в Рио: сексизм, мачизм, изнасилования
    19:03 24.02.2018
    2467
    Sputnik Бразилия поговорил с женщинами, представляющими школы самбы Рио-де-Жанейро, которые рассказали об обратной стороне красочного бразильского карнавала.
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