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    Йом Киппур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги Израиля
    Иудейский праздник Йом Кипур - Судный день. Справка
    02:37 29.09.2017
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    В этом году Йом Кипур начинается 29 сентября за несколько минут до захода солнца и продолжается сутки до выхода звезд вечером 30 сентября.
    Флаги Израиля
    Евреи всего мира встречают Йом Кипур – Судный день
    03:13 11.10.2016
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    Согласно Талмуду, именно в Йом Кипур Моисей получил Скрижали Завета. В Судный день предписывается "никакой работы не делать" и "изнурять душу", так как "это день искупления пред Господом".
    В Иерусалиме тысячи иудеев собрались на молитву у Стены плача. Видео
    В Иерусалиме тысячи иудеев собрались на молитву у Стены плача 
    14:17 22.09.2015
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    Тысячи иудеев собрались у Стены плача в Восточном Иерусалиме, чтобы помолиться о прощении грехов накануне еврейского праздника Йом Кипур (Судный день).
    Израильский флаг
    Иудейский праздник Йом Кипур или Судный день. Справка
    03:51 22.09.2015
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    Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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