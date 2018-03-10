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    Молодежный чемпионат мира по хоккею

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хоккей. Молодежный ЧМ. Матч Канада - Словакия
    Канада, победив Словакию, сыграет в финале МЧМ по хоккею с Россией
    05:42 05.01.2015
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    Финал молодежного чемпионата мира состоится в ночь с понедельника на вторник. В матче за третье место встретятся сборные Швеции и Словакии.
    Хоккей. Молодежный ЧМ. Матч Швеция - Россия
    Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
    03:59 05.01.2015
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    Таким образом, россияне взяли реванш у сборной Швеции за поражения в двух последних полуфиналах молодежного первенства мира.
    Словакия выиграла у Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
    02:06 28.12.2014
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    В следующей игре словаки в понедельник выйдут на лед против сборной США, а финны в этот же день проведут матч с хозяевами турнира.
    Хоккей
    Шведы победили сборную Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
    03:14 27.12.2014
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    В следующем матче шведы в субботу сыграют с датчанами, а чехи в ночь на воскресенье сразятся со швейцарцами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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