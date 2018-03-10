В столичном "Экспоцентре" состоялось открытие фестиваля современного искусства "Гогольfest–2015". Он стартовал с перформанса под названием "Искусство войны, любви, мира". Фестиваль продлится до 27 сентября.
Восьмой мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "Гогольфест" стартует 17 сентября на ВДНХ. Смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина, как идет подготовка к одному из самых крупнейших фестивалей Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".