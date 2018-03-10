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    Гогольфест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Выступление группы Dakh Daughters на Гогольфест
    Выступление группы Dakh Daughters на "Гогольфест-2015" 
    13:29 26.09.2015
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    В пятницу на фестивале прошло совместное выступление группы Dakh Daughters и Влада Троицкого. Они представили перфоманс "Як я була Алісою... Мистецтво Любові".
    Открытие Гогольfest-2015 в Киеве
    Открытие "Гогольfest-2015" в Киеве 
    07:49 18.09.2015
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    В столичном "Экспоцентре" состоялось открытие фестиваля современного искусства "Гогольfest–2015". Он стартовал с перформанса под названием "Искусство войны, любви, мира". Фестиваль продлится до 27 сентября.
    Подготовка к Гогольфесту в Киеве
    Подготовка к "Гогольфесту" в Киеве 
    16:46 14.09.2015
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    Восьмой мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "Гогольфест" стартует 17 сентября на ВДНХ. Смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина, как идет подготовка к одному из самых крупнейших фестивалей Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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