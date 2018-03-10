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    Россия зовет!

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Владимир Путин
    Путин: РФ может уже в этом году приватизировать часть акций энергокомпаний
    15:10 02.10.2014
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    Владимир Путин уточнил, что РФ не собирается отказываться от сохранения контрольных пакетов в энергетических компаниях, но часть их акций может быть приватизирована уже в этом году.
    Президент России Владимир Путин
    Путин: украинский народ остается самым близким для РФ
    15:06 02.10.2014
    828Отношения Украины и России
    По словам Путина, "украинский народ всегда был и остается самым близким для нас, братским народом".
    Визит В.Путина в Белоруссию
    Путин: выход Украины из кризиса отвечает национальным интересам России
    14:28 02.10.2014
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    Президент России Владимир Путин отметил, что РФ заинтересована в надежном и предсказуемом соседе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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