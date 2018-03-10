Позиция России заключается не в том, что мы боремся с выбором украинского народа, мы принимаем любой выбор, но мы против такой формы смены власти, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Создалось впечатление, что победители в "холодной войне" решили перекроить весь мир "под себя", под свои интересы, заявил Владимир Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщает канал RT.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.