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    Валдай (клуб)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    Путин на "Валдае": ключевые тезисы и шутки между ними
    15:37 20.10.2017
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    Проблемы между РФ и США можно решить, убежден Путин. Обращаясь к участникам пленарного заседания, он предложил "вместе для этого работать".
    Президент РФ В.Путин принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    Путин: РФ не борется с выбором народа Украины, но против насильственной смены власти
    20:20 22.10.2015
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    Позиция России заключается не в том, что мы боремся с выбором украинского народа, мы принимаем любой выбор, но мы против такой формы смены власти, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
    Путин: Холодная война закончилась, но не завершилась заключением мира. Видео
    Путин: "Холодная война" закончилась, но не завершилась заключением мира 
    22:38 24.10.2014
    441Реакция в мире на события в Украине
    Создалось впечатление, что победители в "холодной войне" решили перекроить весь мир "под себя", под свои интересы, заявил Владимир Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сообщает канал RT.
    Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе Валдай
    Путин: суверенность Украины никогда не подвергалась сомнениям
    17:11 24.10.2014
    158Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Президент России Владимир Путин отметил, что никогда не подвергал сомнению тот факт, что Украина независимое и суверенное государство.
    В.Путин на саммите форума Азия- Европа
    Путин: РФ не намерена "закрываться от мира" и готова к диалогу
    15:39 24.10.2014
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    Российский президент отметил, что РФ готова к диалогу по нормализации экономических отношений.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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