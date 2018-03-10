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    День журналиста Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий поздравил журналистов, вспомнив о "российской агрессии"
    05:29 06.06.2017
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    В поздравлении спикера Верховной Рады с профессиональным праздником журналистов говорится, в частности, что "в условиях российской агрессии одним из фронтов гибридной войны является информационное поле".
    Журналисты. Архивное фото
    Грустный праздник: вместо журналистов - "солдаты", "патриоты" и рабсила олигархов
    17:54 06.06.2016
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    Доверие украинцев к СМИ падает, журналисты теряют возможность апеллировать к обществу в вопросах защиты своих прав: им трудно доказать, что они соблюдают журналистские стандарты, занимаются журналистикой, а не политической пропагандой.
    Порошенко наградил журналистов
    Порошенко наградил журналистов орденом "За заслуги"
    20:14 06.06.2015
    170Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации на сайте главы государства, Петр Порошенко отметил журналистов, которые освещали события в Донбассе и в Крыму. "И я просил бы каждого из вас воспринимать эту награду как боевую награду", - отметил он.
    Петр Порошенко
    Порошенко поздравил журналистов и заверил в своей открытости
    11:47 06.06.2014
    95
    Он также почтил память погибших журналистов и пожелал украинским журналистам быть достойными памяти ваших коллег. "Заверяю вас в своей открытости", - сказал он.
    Журналисты на пресс-конференции. Архивное фото
    О журналистике, правде и пропаганде
    10:02 06.06.2014
    2676Ожесточенные бои в Донецке
    Сегодня, 6 мая, в пятницу, что приятно вдвойне, журналисты всех мастей, сообществ, званий и вероисповеданий отмечают свой профессиональный праздник, который называется не днем Правды или Объективности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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