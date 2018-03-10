В поздравлении спикера Верховной Рады с профессиональным праздником журналистов говорится, в частности, что "в условиях российской агрессии одним из фронтов гибридной войны является информационное поле".
Доверие украинцев к СМИ падает, журналисты теряют возможность апеллировать к обществу в вопросах защиты своих прав: им трудно доказать, что они соблюдают журналистские стандарты, занимаются журналистикой, а не политической пропагандой.
Согласно информации на сайте главы государства, Петр Порошенко отметил журналистов, которые освещали события в Донбассе и в Крыму. "И я просил бы каждого из вас воспринимать эту награду как боевую награду", - отметил он.
Сегодня, 6 мая, в пятницу, что приятно вдвойне, журналисты всех мастей, сообществ, званий и вероисповеданий отмечают свой профессиональный праздник, который называется не днем Правды или Объективности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.