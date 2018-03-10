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    День святого Патрика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру позеленели
    Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели" 
    15:32 17.03.2017
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    Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.
    День Святого Патрика в Одессе
    День святого Патрика в Одессе 
    05:09 20.03.2016
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    Одесские почитатели ирландского святого Патрика отметили международный культурный и религиозный праздник костюмированный шествием. Подобная акция проходит в Одессе вот уже восьмой год подряд.
    Мировые достопримечательности позеленели ко Дню Святого Патрика
    Мировые достопримечательности "позеленели" ко Дню Святого Патрика 
    22:26 17.03.2016
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    Вот уже несколько лет подряд в ночь накануне Дня Святого Патрика, который отмечается 17 марта, известные мировые достопримечательности подсвечивают традиционным для этого праздника цветом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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