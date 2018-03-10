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    День шахтера

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Открытие памятного знака шахтерам в Донецке
    Донецк: в день шахтера и день города слышен марш тяжелой артиллерии
    07:11 29.08.2016
    2042АТО: в предчувствии военного положения.
    Донбасс пережил еще одну горячую военную ночь, не обошлось без жертв и новых разрушений. По данным властей самопровозглашённой ДНР в результате ночных обстрелов ВСУ Донецка и Горловки ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк: мы вернем мир в Донбасс и проведем реформы в угольной отрасли
    10:26 30.08.2015
    770Немирное перемирие на Донбассе.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал сделать все для того, чтобы шахты запада и востока Украины стали более безопасными и эффективными, а шахтеры имели достойную оплату труда.
    Шахтер. Архивное фото
    Шахтеры отмечают свой профессиональный праздник
    08:50 30.08.2015
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    Праздник работников угольной промышленности Украины установлен в поддержку инициативы работников угольной промышленности согласно Указу Президента Украины "О Дне шахтера" от 16 августа 1993 года № 304/93.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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