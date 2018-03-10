Донбасс пережил еще одну горячую военную ночь, не обошлось без жертв и новых разрушений. По данным властей самопровозглашённой ДНР в результате ночных обстрелов ВСУ Донецка и Горловки ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей.
Праздник работников угольной промышленности Украины установлен в поддержку инициативы работников угольной промышленности согласно Указу Президента Украины "О Дне шахтера" от 16 августа 1993 года № 304/93.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".