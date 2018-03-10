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    День России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаги США и России. Архивное фото
    США несколько дней спустя все-таки поздравили россиян с Днем России
    00:54 16.06.2017
    118
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поздравил "от имени президента Дональда Трампа и американского народа весь российский народ".
    Несанкционированная акция в Москве
    Организатора согласованной акции в Москве арестовали на 10 суток
    23:50 13.06.2017
    136
    Адвокат директора "Фонда борьбы с коррупцией" и организатора согласованной акции в Москве Романа Рубанова пояснил, что его подзащитного арестовали за "неповиновение требованию сотрудника полиции".
    Флаги США и России. Архивное фото
    США впервые за много лет не направили РФ поздравление с Днем России
    22:38 13.06.2017
    396
    Источники в дипломатических кругах сообщили, что впервые за 25 лет посольством РФ в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.
    Задержание участников митинга в Санкт-Петербурге. Видео
    Массовые задержания на акциях оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге 
    03:52 13.06.2017
    592
    По данным полиции, в несанкционированном мероприятии в Санкт-Петербурге приняли участие около 3 500 человек, были задержаны около 500 человек.
    Посетители Генконсульства РФ во Львове
    В Генконсульстве РФ во Львове "тайно" отпраздновали День России
    01:52 13.06.2017
    134
    По данным СМИ, мероприятие началось около 14.00. Среди приглашенных гостей консульства, в частности, был руководитель Львовского городского совета ветеранов Организации ветеранов Украины Александр Грубой.
    Празднование Дня России
    В РФ отмечают День России
    10:52 12.06.2014
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    Российская Федерация 12 июня отмечает один из самых молодых государственных праздников страны - День России.
    Празднование Дня России в Киеве
    Празднование Дня России в Киеве 
    12:22 15.06.2013
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    Прием, в котором приняли участие посол РФ в Украине Михаил Зурабов и министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, проходил в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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