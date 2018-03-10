По данным СМИ, мероприятие началось около 14.00. Среди приглашенных гостей консульства, в частности, был руководитель Львовского городского совета ветеранов Организации ветеранов Украины Александр Грубой.
Прием, в котором приняли участие посол РФ в Украине Михаил Зурабов и министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, проходил в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".