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    День независимости Республики Беларусь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    Фотоитоги 3 июля: взрыв в Одессе, смертельное ДТП в Баварии и День Независимости Белоруссии 
    18:06 03.07.2017
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    Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
    Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии во время генеральной репетиции военного парада в Минске. Архивное фото
    Белоруссия в понедельник отмечает День Независимости
    02:13 03.07.2017
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    Главный государственный праздник, в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от вооруженных сил нацистской Германии.
    Флаг Белоруссии
    День Независимости отметят в Белоруссии в пятницу
    01:06 03.07.2015
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    В День Независимости в Минске пройдут различные праздничные мероприятия. Ожидается, что президент страны Александр Лукашенко утром примет участие в возложении венков к монументу Победы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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