Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Главный государственный праздник, в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от вооруженных сил нацистской Германии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".