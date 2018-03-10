Нацполиция Украины впервые празднует свой День рождения. Вот только не все приготовили для виновницы торжества пламенные речи благодарности. Есть в запасе украинцев и совсем иные выражения. Каких же слов удостоилась именинница в соцсетях?
Специальный корреспондент Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий сообщил последнюю информацию касательно взрыва в одном из домов города, а также о том, что есть угроза очередного оползня на Грибовической свалке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".