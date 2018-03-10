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    День Национальной полиции Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    День Нацполиции в Киеве
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    16:57 04.08.2016
    626День полиции: успех или провал?
    Нацполиция Украины впервые празднует свой День рождения. Вот только не все приготовили для виновницы торжества пламенные речи благодарности. Есть в запасе украинцев и совсем иные выражения. Каких же слов удостоилась именинница в соцсетях?
    Пожарные и полиция на месте ЧП
    Взрыв во Львове: спецкор с места событий
    16:35 04.08.2016
    1002Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Специальный корреспондент Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий сообщил последнюю информацию касательно взрыва в одном из домов города, а также о том, что есть угроза очередного оползня на Грибовической свалке.
    День Нацполиции в Киеве
    День Нацполиции в Киеве 
    13:53 04.08.2016
    276День полиции: успех или провал?
    В четверг, 4 августа, в Киеве на Софийской площади празднуется День Национальной полиции. Среди участников торжества секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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