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    Букеровская премия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Израильский писатель Давид Гроссман
    Победителем Букеровской премии-2017 стал израильский писатель Гроссман
    00:57 15.06.2017
    76
    Даивд Гроссман получил высшую награду за книгу A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар"). Всего за право называться лучшим в указанной премии боролись шесть писателей.
    Американский писатель Пол Битти
    Лауреатом Букеровской премии впервые стал американец
    05:09 26.10.2016
    68
    Как сообщается, одним из кандидатов не престижную литературную премию была соотечественница Пола Битти Оттесса Мошфех с психологическим романом "Эйлин".
    Лауреат Букера-2015 Марлон Джеймс
    Ямаец Марлон Джеймс стал лауреатом Букера-2015
    00:20 14.10.2015
    50
    Произведение писателя с Ямайки впервые попало в шорт-лист Букеровской премии. Самой престижной литературной премии для англоязычных писателей Джеймс удостоен за произведение "Краткая история семи убийств".
    Букеровская премия. Архивное фото
    Лауреата Букера-2015 объявят в Лондоне во вторник
    05:52 13.10.2015
    66
    Победитель самой престижной литературной премии для англоязычных писателей будет выбран из числа шести авторов, чьи произведения были отобраны месяц назад.
    Букеровская премия. Архивное фото
    В лонг-листе Букеровской премии больше писателей из США, чем из Британии
    00:08 30.07.2015
    67
    Раньше премию могли получить лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. В 2014 году конкурс впервые был открыт для англоязычных писателей любой национальности.
    Книги. Архивное фото
    Венгр Ласло Краснахоркаи - победитель международной Букеровской премии
    01:10 20.05.2015
    85
    Ласло Краснахоркаи был выбран из числа десяти претендентов. Среди них - аргентинский писатель и переводчик Сезар Айра, ливанец Хода Баракат, писательница-историк из Гваделупы Марис Конд, Миа Коуто из Мозамбика и другие.
    Книги. Архивное фото
    В Лондоне объявят лауреатов международной Букеровской премии
    03:34 19.05.2015
    74
    В числе финалистов аргентинский писатель и переводчик Сезар Айра, ливанец Хода Баракат, писательница-историк из Гваделупы Марис Конд, а также Миа Коуто из Мозамбика, индиец Амитав Гош и другие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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