Произведение писателя с Ямайки впервые попало в шорт-лист Букеровской премии. Самой престижной литературной премии для англоязычных писателей Джеймс удостоен за произведение "Краткая история семи убийств".
Ласло Краснахоркаи был выбран из числа десяти претендентов. Среди них - аргентинский писатель и переводчик Сезар Айра, ливанец Хода Баракат, писательница-историк из Гваделупы Марис Конд, Миа Коуто из Мозамбика и другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".