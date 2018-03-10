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    Авиадартс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    РФ отклонила запрос Киева с просьбой разъяснить проведение "Авиадартс"
    19:35 26.05.2014
    5Отношения Украины и России
    Россия отвергла запрос Украины на прояснение "необычной военной деятельности" по Венскому документу об укреплении доверия и безопасности в связи авиационным конкурсом "Авиадартс-2014", сообщил постпред РФ при ОБСЕ Келин.
    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    Программа показательных полетов на "Авиадартсе" длилась полтора часа
    15:55 24.05.2014
    14
    Военные летчики продемонстрировали свое высочайшее мастерство перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу в ходе показательных полетов на соревнованиях "Авиадартс-2014".
    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    Шойгу может посетить конкурс "Авиадартс" - чиновник
    09:36 21.05.2014
    3Отношения Украины и России
    Министр обороны России Сергей Шойгу в выходные может посетить всероссийский конкурс авиационного мастерства "Авиадартс-2014", сообщил журналистам в среду главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев.
    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    ВВС РФ: Украина "лезет не в свое дело", призывая отменить "Авиадартс"
    09:14 21.05.2014
    19Отношения Украины и России
    Украина, называя международный конкурс "Авиадартс-2014" военными учениями, "лезет не в свое дело", считает главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев.
    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    Киев обратился к РФ через ОБСЕ с просьбой разъяснить цели "Авиадартс"
    19:25 20.05.2014
    7Отношения Украины и России
    Украина обратилась к Российской Федерации с просьбой разъяснить цели проведения учений "Авиадартс-2014", сообщает во вторник департамент информационной политики МИД страны.
    Соревнования летных экипажей Авиадартс
    Более 70 лучших экипажей ВВС РФ прибыли для участия в "Авиадартсе"
    10:18 20.05.2014
    9Отношения Украины и России
    Свыше 250 человек - летчики, инженеры-техники, судьи и организаторы прибыли в Воронеж на "Авиадартс-2014", в соревнованиях примут участие более 70 лучших экипажей ВВС РФ, сообщает во вторник пресс-служба Западный военный округ.
    Зенитно-ракетный коплекс
    Украина призвала РФ отменить конкурс "Авиадартс-2014"
    14:17 19.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Украина призывает Россию отменить запланированный на 20-е числа мая конкурс "Авиадартс-2014", говорится в сообщении украинского МИД в понедельник.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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