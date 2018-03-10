Россия отвергла запрос Украины на прояснение "необычной военной деятельности" по Венскому документу об укреплении доверия и безопасности в связи авиационным конкурсом "Авиадартс-2014", сообщил постпред РФ при ОБСЕ Келин.
Министр обороны России Сергей Шойгу в выходные может посетить всероссийский конкурс авиационного мастерства "Авиадартс-2014", сообщил журналистам в среду главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев.
Свыше 250 человек - летчики, инженеры-техники, судьи и организаторы прибыли в Воронеж на "Авиадартс-2014", в соревнованиях примут участие более 70 лучших экипажей ВВС РФ, сообщает во вторник пресс-служба Западный военный округ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".