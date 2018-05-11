Арест львовских патрульных. Полиция обещает содействие — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во Львове шестерым патрульным полицейским объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Инцидент произошел 9 февраля во время отработки лотерейных заведений, когда полиция проверяла посетителей на наличие запрещенных предметов и веществ.

Галицкий районный суд города избрал для полицейских меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранителей отстранили от службы. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Тем временем в управлении местной полиции считают меру пресечения слишком жесткой.

Подробнее о происшествии рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як коментують це рішення суду в поліції? Що на цю хвилину відомо?

— В поліції в основному закликають провести суд і слідчі дії прозоро, запевняють, що будуть долучатися і надавати всю необхідну інформацію, аби довести непричетність працівників патрульної поліції, патрульної служби. І найголовніше, про що просять саме в прес-службі патрульної поліції Львова, це аби справу вели публічно, прозоро, бо тих поліцейських, яких відсторонили від виконання службових обов'язків, вони мають дуже добрі характеристики на своїй роботі, їх неодноразово нагороджували і в патрульній поліції, тому ніяких таких якихось дій, які могли б скомпрометувати роботу цих патрульних, раніше не було. Тому саме на це просить патрульна поліція, аби суд прозоро вів справу. Зі свого боку поліція у Львові обіцяє, що буде так само відкрито і прозоро долучатися до цієї справи і надавати всю необхідну інформацію, яка їм відома.

УНИАН Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото

Слідство як довго тривало? Самі відсторонені правоохоронці коментують цю ситуацію?

— Жоден з правоохоронців, проти яких тривають слідчі дії, з пресою не спілкувався. І ця справа триває ще з лютого місяця. Тобто трохи більше трьох місяців тривали слідчі дії, аби встановити винних у цій ситуації, і з'ясувати інші якісь деталі. Самі ж патрульні, повторюю, жодне видання з ними, на жаль, не спілкувалося. І наскільки мені відомо, самі патрульні на зв'язок не виходили. Тобто вони в принципі були ініціаторами того, аби не спілкуватися з журналістами.

Чи встановлено вже, що за речовина була в пакеті, який хлопець проковтнув?

— За попередніми даними, що саме за речовина — це було з'ясовано близько місяця тому. Але, на жаль, наразі слідчі не повідомляють, що саме, яка саме речовина була в пакетику, який з'їв чоловік, якого намагалися затримати. І слідчі посилаються на те, що це поки що — таємниця слідства. І вже в подальшому після проведення інших необхідних слідчих оперативних заходів вони обіцяли вже більш детальніше розповісти про суть справи.

Скриншот Убийство по неосторожности во Львове

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Раніше повідомлялося, що в загиблого були також синці та забої внаслідок побиття правоохоронцями. На цю хвилину щось відомо про це чи ні?

— Власне, щодо синців та забоїв, через кілька днів після цього трагічного інциденту ЗМІ у Львові отримали доступ до відеокамер спостереження поблизу закладу, де стався цей інцидент, і в самому закладі, де починалася ця історія, і на двох камерах, які засняли моменти обшуку та затримання, видно, як в самому приміщення закладу один із правоохоронців, коли чоловіку заламували руки і клали його на підлогу, кілька разів вдарив його по обличчю. І більше того, коли проводили судово-медичну експертизу, було встановлено, що в затриманого був зламаний ніс. Тобто дійсно на камерах було видно, як один із патрульних вдарив під час затримання чоловіка. Але повторюся, що правомірні або неправомірні були ці дії, буде встановлювати суд.

Facebook Igor Zinkevych Во Львове скончался молодой мужчина

Цей інцидент стався під час відпрацювання так званих точок з гральними автоматами. На сьогодні та точка, в якій і стався цей інцидент, працює чи ні?

— Наскільки мені відомо, так. Ця точка не закривалася навіть після того інциденту і продовжувала працювати, і працює надалі.

Как сообщалось ранее, во время рейда, в одном из лотерейных заведений полицейские обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. При попытке его задержания 22-летний львовянин положил пакет в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его, после чего потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь. Однако бригада медиков констатировала смерть.