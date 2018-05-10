"Токсичная" линейка. Дети падали в обморок в Никополе и Кривом Роге

РИА Новости Украина

Детям на линейках и парадах стало плохо не только в Новомосковске и Черкассах. Ученику никопольской СШ№5 стало плохо во время митинга около памятника воинам-освободителям. Мальчик потерял сознание. Об этом сообщает портал NikopolNews. Ребенок стоял рядом с городским головой Никополя Андреем Фисаком. Когда мальчик упал в обморок, мэр подхватил ребенка и помог привести в чувство. Затем Андрей Фисак отвез его в больницу. Мальчика осмотрели врачи. Но установить причину обморока не удалось, пишет местное издание "Горожанин".

В Кривом Роге на проспекте Мира проходил парад, посвященный Дню памяти и примирения. На торжество по традиции вывели студентов колледжа и учащихся лицея с усиленной военной подготовкой. Во время марша четверо молодых людей потеряли сознание. Об этом сообщает Первый Городской. По предварительной информации, стало плохо трем студентам "Крауса" и одному учащемуся военного лицея. Первую помощь на месте им оказали медики.

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Надо отметить, что подобные инциденты во время массовых мероприятий – совсем не редкость, особенно в тех странах, где пережиток прошлого – торжественные линейки и парады — еще не отменены.Чаще всего медики констатируют вегето-сосудистую дистонию (ВСД), то есть речь идет о слабом здоровье детей. К причинам массовых обмороков относят также магнитные бури, долгое стояние в одной позе, плохую вентиляцию в школах. Вот похожие истории, которые случились в учебных заведениях Украины и нашего северного соседа, где линейки тоже – наше все.

gorozhanin.dp.ua ЧП в школе Кривого Рога

ЧП в одной из школ Челябинской области произошло 6 апреля 2018 года – в школе проводилась линейка, во время которой трое детей потеряли сознание. Затем еще 12 детей и трое взрослых пожаловались на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение. Всего в момент происшествия школе находилось 135 учащихся и 21 взрослый, из них 10 педагогов. Власти сообщили, что инцидент связан с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе.

В 2015 году стало плохо 26 школьникам в селе Ожидов Львовской области во время массовой молитвы за мир. 6 человек были госпитализированы. Симптомы — тошнота, головокружения, боли в животе. Происшествие связали с духотой.

1 сентября 2015 года во время линейки в школе города Димитрова Донецкой области четверо учащихся упали в обморок. Переутомление и тепловой удар – сказали медики.

Но в Черкассах, судя по всему, ситуация иная. Сегодня Владимир Гройсман озвучил тревожную версию – школьники пострадали от локального распыления отравляющего вещества. Происшествие в Черкассах, по его словам, никак не связано с событиями в Новомосковске.

gorozhanin.dp.ua Владимир Гройсман в больнице, где лежат школьники

Ну а местные жители пишут в соцсетях, что рано утром по всей округе чувствовался резкий запах сероводорода (грешат на местный завод по производству удобрений "Азот").

По факту отравления детей в черкасской школе № 8 открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По информации пресс-секретаря ГСЧС Дарьи Гречищевой, в Новомосковске 4 пострадавших ребенка были отпущены домой, а 13 продолжили учебу. Специалисты Госпродпотребслужбы взяли анализы почвы, воды и воздуха. И на всякий случай служба ГСЧС дежурит в школе. Кстати, по информации Госпродпотребслужбы, с жалобами на тошноту и временную потерю сознания к медикам Новомосковска обратилось не 17 человек, а 22.

С целью проверки возможного нарушения санитарных норм, следственным отделом Новомосковского полиции по данному факту начато досудебное расследование тоже по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. если виновных установят, им грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.