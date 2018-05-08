Полезно и смертельно. Полтавский психолог о модном пищевом расстройстве

РИА Новости Украина

Орторексия – расстройство, характеризующееся избыточным стремлением к правильному питанию, что чаще всего сопровождается значительным ограничением в выборе продуктов, установкой жестких правил приема и приготовления пищи.

Такие болезненные проявления впервые описал на собственном опыте американский врач Стивен Бретмен, дав название этому "орторексия" (от "ортос" – прямой, четкий). Медик жил в 70-х годах прошлого века в коммуне, члены которой ели только экологически чистые продукты. О расстройстве пищевого поведения Бретмен начал задумываться, когда осознал, что стал одержимым идеей правильного питания.

До сих пор это расстройство, несмотря на негативное влияние на жизнь человека, не зафиксировано ни в одном реестре болезней, поэтому врачи не могут ставить его официально.

О симптомах этой болезни изданию Kolo.news рассказала практический психолог Полтавского областного психоневрологического диспансера Оксана Карась.

"Сейчас у нас появился новый европейский классификатор болезней — там нет диагноза орторексии, — рассказывает Оксана Карась. — Но такое расстройство считают болезнью и многие врачи пользуются этим термином".

Однако специалист говорит, что за последние 10 лет количество людей с такими нарушениями растет в геометрической прогрессии, поэтому есть все шансы, что вскоре такой диагноз появится в официальных документах.

"Чтобы внести определенный разлад с классификатором, надо провести клинические исследования, которые пока не достаточно для внесения в перечень болезней".

Как отличить орторексию от желания правильно питаться

Врачи говорят, что между нормой и патологией – очень тонкая грань. И иногда определить, норма это или отклонение, достаточно сложно. Часто сам социум побуждает к тому, что здоровый образ жизни некоторых людей перерастает в патологию.

"Сначала потенциальный больной просто придерживается здорового питания. Когда человек определяет "здоровое питание" как ценность, становится чрезмерно привязан к меню специфического приготовления пищи, критически относится к продуктам и практически начинает жить, чтобы "правильно" есть, – это уже патология", – резюмирует Оксана Владимировна.

Симптомы заболевания

В основном другие люди замечают психологические нарушения у больного, когда проблема уже достаточно застарелая.

"Обычно такие лица много времени уделяют питанию. Это отнимает время и нарушает нормальное социальное функционирование, — рассказывает Оксана Карась. — Человек очень тщательно начинает относиться к продуктам, меню становится более причудливым, нетипичным".

• У фанатиков здорового образа питания формируется черно-белая градация продуктов на полезные и вредные.

• Человек отвергает большинство продуктов и начинает употреблять только те, которые считает чистыми, здоровыми и тому подобное.

Читайте также: Умейте сказать "Стоп!". Минздрав рассказал о питании в праздники

"Появляются ритуалы в приготовлении пищи: в определенных условиях, сырые овощи не кладут с приготовленными, не готовят без перчаток, то есть питание становится религией", – очерчивает симптомы орторексии практический психолог.

• Для этих людей еда – источник здоровья, лекарственное средство.

"Такие люди прекращают есть вне дома, потому что там мог кто-то касаться их продуктов", — рассказывает Оксана Владимировна.

• Отвращение к "неправильной" пище иногда доходит даже до тошноты и рвоты.

• Употребление большого количества пищевых добавок, клетчатки.

"Такие люди склонны осуждать других, не соблюдающих систем здорового питания. Когда у них получается выполнять свои жесткие правила, орторексики чувствуют себя активными, высокомерными, но когда допускают ошибку, появляется чувство стыда, самоуничижение. В результате они усиливают диету и увеличивают количество физических упражнений, то есть наказывают себя", – говорит Оксана Карась.

И добавляет, что в системе питания орторексики много противоречий: с одной стороны они отказываются от белковой пищи, с другой считают, что молоко – панацея от всех болезней.

"Это доказывает, что расстройство патологическое, теряется критичность восприятия информации, то есть их установленные правила достаточно абсурдны", — резюмирует врач.

Все течения специфического питания (вегетарианство, веганство, сыроедение и т.д.) нельзя назвать патологией. Главное – мера, говорит психолог.

"Если это не нарушает твое нормальное социальное функционирование, ты не теряешь социальных контактов и просто живешь для себя, умеешь балансировать, то это не отклонение", — говорит Оксана Владимировна.

Интересно

Самым известным орторексиком можно считать Адольфа Гитлера. Фюрер употреблял овощи, которые выращивали на специальных участках земли: их окуривали, чтобы убить бактерии, удобряли чистым навозом от чистых животных. При этом Гитлер был вегетарианцем, не курил, а из алкоголя только иногда мог позволить себе вина.

Кто в группе риска

Орторексией болеют в основном люди, которые поддаются внушению, имеющие очень высокие требования к себе, неуверенные в себе.

Ритуал приема пищи становится для них определенной психологической компенсацией.

"Это люди, которые имеют перфекционистские черты, склонны к ритуалам, тревожные, невротизированные", — рассказывает практический психолог.

Как лечат болезнь

Из-за специфического рациона, избирательности в питании линия продуктов, которые может употреблять человек, очень сужается. Это приводит к тому, что орторексики лишают себя полезных веществ, которые можно получить из продуктов. Таким образом человек сам себя изнуряет. У него появляются сопутствующие болезни, обусловленные дефицитом витаминов, микроэлементов. По информации американских врачей, такие патологии имели даже летальный исход.

Читайте также — Демограф: украинцы вымирают, это факт

Поэтому когда видите у близких или родных схожие симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу, который назначит комплексное лечение. Вероятно, полезными будут психотерапевтические вмешательства для преодоления сопутствующих психологических проблем.

В таких случаях важна также социальная поддержка.

"Надо ориентировать человека на другие ценности, расширить его мировоззрение, не сводить его к одному питанию", — говорит Оксана Владимировна.

Будьте здоровы и придерживайтесь баланса во всем!