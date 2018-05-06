Есть еда, есть крыша над головой. Как украинец работал на круизном лайнере

РИА Новости Украина

Украинский заробитчанин Роман Величко рассказал, как впервые поехал в Сингапур работать на круизный лайнер и стал корабельным танцором, пишет Zakarpatpost.net ссылаясь на блог автора.

"Меня зовут Роман Величко и я — dancer, как называется на английском, по нашему — танцовщик. Я — парень, который умудряется работать себе в удовольствие, видеть мир, знакомиться с людьми и посещать разные страны, такие недосягаемые для простого украинца (как в географическом, так и в финансовом отношениях).

Моя нога ступала на территорию Японии, Эстонии, Таиланда, Вьетнама, Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Китая, Индии, Финляндии, Тайваня и многих других стран.

Моя основная профессия — танцовщик, и работаю я на круизных лайнерах.

Ехать за границу "на заработки" я решился, еще до того, как это стало мейнстримом. Сейчас каждый смельчак, который подал заявление на загранпаспорт, и дождался его, может смело отправляться работать в Польшу, у него там "знакомый, которому знакомые говорили, что там работают их знакомые, которые евро лопатой гребут". Но паспорт я сделал в те далекие времена, когда его еще можно было "порешать", и поехал не в Польшу (хотя там я был), чуть дальше. А конкретнее — в Сингапур. В этом прекрасном городе стоял на плановом ремонте мой первый круизный лайнер.

zakarpatpost.net Украинский заробитчанин Роман Величко

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И все же, почему круизный лайнер? На самом деле здесь есть ряд преимуществ:

во-первых — работа по специальности;

во-вторых — возможность путешествовать совершенно бесплатно, имея даром крышу над головой и отличное бесплатное питание (если бы я посещал те места, где я был и оплачивал бы все это, то сумма по меньшей мере в 100000$ была сэкономлена);

zakarpatpost.net Круизный лайнер

в-третьих — конечно же как и любая работа, она дает возможность заработать и, что откладывать, поскольку расходы на корабле минимальные.

Но, конечно, там имеется и множество различных недостатков и проблем, связанных с корабельной жизнью…"