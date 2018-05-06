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    Есть еда, есть крыша над головой. Как украинец работал на круизном лайнере

    (обновлено: )40720
    Работа на круизном лайнере дает возможность бесплатно питаться и путешествовать, имея крышу над головой, рассказывает украинец Роман Величко, который стал корабельным танцором.
    Украинский заробитчанин Роман Величко
    zakarpatpost.net

    РИА Новости Украина

    Украинский заробитчанин Роман Величко рассказал, как впервые поехал в Сингапур работать на круизный лайнер и стал корабельным танцором, пишет Zakarpatpost.net ссылаясь на блог автора.

    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard
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    "Меня зовут Роман Величко и я — dancer, как называется на английском, по нашему — танцовщик. Я — парень, который умудряется работать себе в удовольствие, видеть мир, знакомиться с людьми и посещать разные страны, такие недосягаемые для простого украинца (как в географическом, так и в финансовом отношениях).

    Моя нога ступала на территорию Японии, Эстонии, Таиланда, Вьетнама, Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Китая, Индии, Финляндии, Тайваня и многих других стран.

    Моя основная профессия — танцовщик, и работаю я на круизных лайнерах.

    Ехать за границу "на заработки" я решился, еще до того, как это стало мейнстримом. Сейчас каждый смельчак, который подал заявление на загранпаспорт, и дождался его, может смело отправляться работать в Польшу, у него там "знакомый, которому знакомые говорили, что там работают их знакомые, которые евро лопатой гребут". Но паспорт я сделал в те далекие времена, когда его еще можно было "порешать", и поехал не в Польшу (хотя там я был), чуть дальше. А конкретнее — в Сингапур. В этом прекрасном городе стоял на плановом ремонте мой первый круизный лайнер.

    zakarpatpost.net
    Украинский заробитчанин Роман Величко

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    И все же, почему круизный лайнер? На самом деле здесь есть ряд преимуществ:

    во-первых — работа по специальности;

    во-вторых — возможность путешествовать совершенно бесплатно, имея даром крышу над головой и отличное бесплатное питание (если бы я посещал те места, где я был и оплачивал бы все это, то сумма по меньшей мере в 100000$ была сэкономлена);

    zakarpatpost.net
    Круизный лайнер

    в-третьих — конечно же как и любая работа, она дает возможность заработать и, что откладывать, поскольку расходы на корабле минимальные.

    Но, конечно, там имеется и множество различных недостатков и проблем, связанных с корабельной жизнью…"

    zakarpatpost.net
    Круизный лайнер
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