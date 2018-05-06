Американская мечта с тернопольским прищуром

РИА Новости Украина

Жительница Черткова рассказала Ольге Сагаль, какова на самом деле жизнь в Штатах и как она нашла там свое счастье.

Собеседница издания — яркий пример self-made woman — женщины, которая буквально сделала саму себя. Уроженка Черткова Ольга Мосежная (ныне — Olha Martinez) в 19 лет отправилась "покорять" Америку. И… все-таки ее покорила! Хотя на пути к мечте было немало препятствий…

В Америке Оля получила престижное образование, получила стипендию, нашла город своей мечты и любимого мужа! Сейчас девушка ведет в Instagram свой блог под именем @olgerdam, в котором пишет о жизни и учебе в США.

О том, как ей удалось воплотить в жизнь свою американскую мечту, и в чем она, собственно, заключается, Оля рассказала изданию Новая.

Оля, из Черткова — и до Америки, это не слишком ли далеко тебя "занесло"?..

— Я училась в Чертковской гимназии имени Маркияна Шашкевича. Училась посредственно: не было мотивации, как и у многих подростков. Занималась танцами в ансамбле "Яблонька" и все свободное время посвящала поездкам-выступлениям. Важной частью моей жизни была церковь "Христос для всех", где я нашла верных друзей, хорошую компанию и где проводила очень много времени. Посещала музыкальную школу, польскую школу, ежегодно ездила в Польшу. Поэтому впоследствии уже не было страха ездить за границу…

Закончив школу, я собрала гигантский рюкзак и поехала по всей Украине, мечтая поступить в университет на государственную форму обучения. И так случилось! Мечты сбываются, если о них очень просить Бога. Я поступила на факультет украинской филологии кафедры издательского дела и редактирования в Кировоградском государственном педагогическом университете им. Владимира Винниченко. Проучилась там три прекрасных года, была в пятерке лучших студентов группы. У меня появилось много мотивации достигать невозможного.

nova.te.ua Ольга Мосежная

Следующим "невозможным", чего тебе удалось достичь, стала Америка…

— Впервые я поехала в США после второго курса университета по программе Work and Travel, в штат Нью-Йорк. Мне было 18 и в Америке мне… не понравилось! (смеется — авт.) Мой английский еще был не "на высоте". Друзей много не нашла, ведь эта программа предусматривает, что нужно будет много работать и не остается времени путешествовать или развлекаться. Поэтому я уже не могла дождаться конца лета, чтобы вернуться домой.

Но в следующем году я решила попробовать еще раз. И мне очень понравилось. Я приехала в город Вайлдвуд, штат Нью-Джерси. Работала в парке аттракционов и развлечений. Подучила английский, нашла много друзей. Мне очень понравилось. Я решила остаться в Америке и учиться здесь. Переехала в Бруклин, в Нью-Йорке. И… опять мне стало очень тяжело. Деньги, заработанные летом, постепенно заканчивались, а найти работу было очень трудно.

Ходила на учебу пять дней в неделю. Помню, еще и зима выдалась как никогда холодной. И я не выдержала и… купила билет в Сан-Диего, в Калифорнии (очень интересно выбирала этот город: по советам знакомых и интернета!). Подала документы в колледж и переехала в Сан-Диего. И это оказалось моим лучшим решением.

А вообще, почему именно Америка, а не, скажем, Европа, которая ближе и доступнее?

— Когда я только собиралась ехать в США, мне всегда казалось, что там все будет, как в фильмах. Многоэтажки, движение, интересные люди, новые возможности… Когда же приехала, то поняла, что такое только в больших городах, таких как Нью-Йорк, а многоэтажки — вообще только в центральных районах.

Меня влекло то, что в США можно быть независимым, прежде всего — финансово. Даже если работать на плохой работе с наименьшей зарплатой, себе можно позволить очень многое: вкусные обеды, поездки, покупки. К этому, конечно, привыкаешь и это не является главным в жизни. Но жить гораздо спокойнее, когда ты знаешь, что есть на что жить…

Как отнеслись родные к твоему решению?

— Меня не только поддержали, но и на это подтолкнули. Моя мама услышала, как одна девочка рассказывала о том, как провела лето в Америке, не удержалась и подошла к ней, чтобы узнать все подробнее. Мама работает бухгалтером в Черткове, она — прекрасный специалист, которого все уважают. Я всегда беру с нее пример. Мне было очень обидно, что мама так далеко от меня, но несколько лет назад она не выдержала и пошла в посольство, и ей открыли визу в США. Теперь каждый год она приезжает ко мне на несколько месяцев.

Жизнь в Америке сравнивают с ездой на велосипеде — пока крутишь педали, "едешь"…

— Жизнь в Америке тяжелая, здесь постоянно нужно работать. Аренда очень дорогая, а купить дом в хорошем городе — еще дороже. Если не работаешь — можно потерять все. Поэтому в Америке очень большое количество беспризорных. Но если работать хотя бы немного — можно жить нормально. А если работать много и тяжело, можно достичь очень больших высот. Мне это нравится. Потому что я знаю, что мой труд здесь будет замечен.

Расскажи об обучении в США, сравни его с украинским образованием

— Интернациональному студенту достаточно трудно поступить в колледж, ведь он должен сдать сложный TOEFL тест. Поступая в колледж в Сан-Диего, я не знала, что выбрать. По английски общаюсь, но акцент "выдает". Журналистская карьера, о которой я так мечтала, "отпала". Поступила на факультет мультимедиа. Получила образование и… решила еще продолжить обучение. Сейчас осваиваю графический дизайн и беру классы по правильному питанию. Каждый семестр студентам выдается новая книга с расписанием и они сами себе выбирают классы. Более того, здесь есть даже специальные "советники", которые могут помочь студентам выбрать нужные классы.

Обучение — не тяжелое: 10% оценки зависит от посещения. В начале семестра каждый учитель выдает нам план работы на семестр. И мы уже знаем, сколько баллов можно набрать за задачу. Я в восторге и от того, что мне не нужно брать такие классы, которые вообще не понадобятся для моего образования. Это очень правильно. Что мне здесь не нравится, так это то, что нет такой студенческой жизни, как в Украине. Мне нравилось жить в общежитии, играть на гитаре, петь с подружками, учить уроки вместе, ходить на концерты, выступать. А здесь такого нет. Все работают. Это для меня был шок!

Во время учебы тебе даже повезло получить стипендию…

— Да, учась в колледже, я там же и работала: проводила туры по колледжу, помогала новым студентам привыкнуть к студенческой жизни. И когда пришло время подавать заявки на ежегодную стипендию, я написала эссе, в котором рассказала о себе, своей жизни. Через несколько месяцев мне пришел e-mail, что я выиграла одну из стипендий. Обычно эта стипендия только $300, мне же вручили чек на $1500! У меня был шок. Это очень приятно — получать вознаграждение за свои успехи и достижения.

Америка подарила тебе не только возможность реализации, но и любимого мужа. Трудно ужиться двум людям разной ментальности — американской и украинской?..

— Мой муж — это лучшее, что случилось со мной в США. Энтони — очень умный, интересный и по сравнению со мной, немногословный… (смеется — авт.) Поэтому зачастую я говорю, а он меня слушает, во всем поддерживает, на все мотивирует и очень в меня верит…

Этим летом поедем вместе в Украину. Пыталась научить его украинскому языку, однако ему языки вообще "не идут", в то время как я общаюсь на пяти языках, и еще изучаю два. Энтони — человек очень добрый и простой. Мы вместе почти три года, и еще ни разу не поссорились. Вы такое представляете? Хотя мы из разных стран, но думаем одинаково. У нас с ним даже хобби одинаковые!

Что интересно, я познакомилась с ним на танцполе, в первый день, когда начала заниматься уроками бачаты и сальсы в Сан-Диего. Только познакомившись, мы стали друзьями. Однако не рассматривали друг друга как романтических партнеров. Но после полугода знакомства и дружбы моя мама (волшебница!) сказала, что на нашем общем фото с компанией друзей есть парень, который ей очень нравится. И это был Энтони. Это заставило меня обратить на него внимание, и так сложились звезды, что в то же время он предложил мне встречаться. Два года назад мы поженились…

nova.te.ua Ольга Мосежная

Читайте также: Александр Макогон: московская жизнь простого донецкого парня

Сбылась ли твоя "американская мечта"? В чем она заключается для тебя?

— Моя американская мечта сбывается шаг за шагом. Нашла любовь — это номер один. Получила американское образование — номер два. Люблю город и людей, где живу, — три. А еще впереди — найти любимую работу, родить троих детей и объездить весь мир. Я счастлива, и это моя американская мечта.