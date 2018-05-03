Катастрофа "Запорожьеоблэнерго": законы писаны, но не для всех

РИА Новости Украина

Пожалуй, всем известно, что основной закон в Украине – Конституция. Однако, если Вы так думаете, то безнадёжно устарели. Сейчас царствует новый "главный закон". Неписанный мафиозный закон гласит – "В Украине больше нет законности. Законы писаны только для власть имущих. Чем выше власть, тем писанее для неё закон", пишет Вадим Вышинский для издания "Стрела".

С 1995 года действует закон "Об оплате труда", которым предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, а ст. 175 Уголовного Кодекса установлены большие штрафы и немалые сроки за задолженность по выплате заработной платы. И что?.. Много мы знаем осужденных по данной статье начальников? Не припоминается что-то? То-то и оно!

Перебои с выплатой заработной платы на стратегическом шеститысячном предприятии "Запорожьеоблэнерго" начались с апреля 2016 года, а вот уже полтора-два года зарплата вообще не выплачивается. Было следствие? И не одно! И не одним ведомством! Ни одно дело не закончено и не передано в суд. Подозреваемые и прочие субъекты уголовного производства запускали игру "в стрелочников". Руководство компании переводило стрелки на министерство. Министерство на Национальную комиссию, а та ещё дальше… Когда хитровитая верёвочка приводила к первому лицу, любое следствие скукоживалось, замирало, а потом и вовсе… Что это ещё, как не "главный закон" в действии?

Однако, нам-то что? Их зарплата – их проблемы! Однако, когда грянет технокатастрофа, и Вы застрянете в лифте… а у вас разморозится холодильник… А все вместе узнаем, как жили предки без телевидения и интернета… Тогда и поймём, может быть, как тесен мир, и как мы все взаимозависимы. Так что уже нет чужих проблем. Не осталось…

061.ua Работники "Запорожьеоблэнерго" перекрыли проспект Соборный 29 марта 2018 г

Налоговый Кодекс, а до него закон о налоге на добавленную стоимость, устанавливает обязательность регистрации налоговых накладных. За отказ в регистрации есть и уголовная ответственность, которая относится к хищениям и злоупотреблениям. И что?.. Более года "Запорожьеоблэнерго", принимая платежи, просто тупо не регистрирует накладные. В результате потребитель переплачивает, а "Запорожьеоблэнерго" "наваривается" на сумму уплаченного НДС. Ладно бы, это правонарушение применялось для ликвидации 237 миллионной задолженности по заработной плате. Ну как Юрий Деточкин из кино воровал автомобили, чтобы помогать детям в детдомах… Так нет же! Ни копейки трудовой коллектив не получает, а уже украденная у бизнеса и местных бюджетов сотня миллионов исчезает, а точнее, оседает в бездонных буржуйских карманах олигархов: братьев Суркисов, Коломойского, Григоришина и их подмастерьев.

Так что смело, можем добавить к шести тысячам семей энергетиков ещё сотни тысяч работников малого и среднего бизнеса и всех нас без исключения, поскольку и в наши платежки за потреблённую электроэнергий также включен НДС. Вот и выходит, что нет ни одной, не обманутой руководством "Запорожьеоблэнерго" и всех тех вышестоящих, на кого это руководство кивает, живой души.

Дети смотрят на нас голодными глазами. Нет, не в прямом смысле слова, а фигурально выражаясь. Кроме банальной еды, им, детям 21 века, нужны компьютеры, гаджеты и прочие атрибуты современности. Главное, нужно достойное образование – путевка в жизнь. Мы бы рады, но там платное обучение. Мы бы оплатили, но можем не больше четверти… А вот те, кто не платит зарплат и ворует НДС из наших платежей, они ещё как могут. Причем, что для них украинские, пусть даже самые престижные, ВУЗы? Им уже "принстоны" с "сарбонами" подавай, чтобы не просто устроилось в жизни, а устроилось подальше от этой не полюбившейся Родины.

Почему? Да потому что, пока они будут там учиться, здесь их папы и мамы высосут всё до капли так, что "ловить" уже будет нечего. Так что, отправятся дипломированные детки обживать приобретенную заботливыми "родаками" лондонскую недвижимость. Как же так?

Но погодите!.. Если грабят всех до единого, то что мешает этим "всем", раз и навсегда покончить с тотальным грабежом, а заодно и с тоталитарным режимом власти клептократов? А, Гандурас? Где же твой рабочий класс? Неужто отшумели те славные всеобщие забастовки 80-х, свалившие тот постылый коммунистический "совок"?

Как бы красиво было… В назначенный день никто не выходит на работу. Прогул? Как-бы не так… Разве можно всех уволить за прогул? А где найти замену, если все прогульщики?

061.ua Работники "Запорожьеоблэнерго" перекрыли проспект Соборный 29 марта 2018 г

В назначенный месяц все прекращают оплату за коммунальные услуги. Требуем пересмотреть тарифы в сторону экономически обоснованных… И наведите порядок с НДС. Что, не слышу?.. Отключат газ, свет и воду? Не смешите нас – искандеров. Они сами испугаются ещё раньше, если обнаружат, что без наших платежей нечем платить два миллиона в месяц руководителю "Укргазвыдобування". Постращают с недельку, и как миленькие "помчатся покупать пирожные, и в кино с собой тебя возьмут".

Поверьте, иначе их непомерный аппетит ничем не унять. Ведь они как думают? "А что не есть, коль не накладно, а что не пить, коли дают?" Вот уже не далёк тот день, когда "всё"… Чума идёт по Украине, а мы не хотим замечать. Нет, не бубонная, и не лёгочная… Хотя почему не лёгочная? А наша неизлечимая и час от часу всё более ядовитая экология для чего? Для них, вестимо – обитателей сейшельских и мальдивских вилл.

Так почему не выходим, почему не бастуем? "Да видали мы таких! Выходили уже, как же. От нас ничего не зависит". Ну и что, что видали? Ну и что, что выходили? Память отшибло? Так вспомните восьмидесятые. Ладно, с предательством идеалов Революции Достоинства кликой Порошенко. А вспомните первые "постпомеранчивые" годы? Помните, как в 2007 году, уверовали в дальнейшее поступательное процветание, и бросились покупать в кредит квартиры и машины? Многим до сих пор икается.

Они, видишь ли, видали… А хотите увидеть то, чего точно никогда не видели? Преисподнюю! Дальновидные уже давно рассмотрели, и бегут со всех ног трудоустраиваться за рубеж. Потом вытребуют семьи и заживут…

Читайте также: Как мы живем? Чем больше нулей в зарплатах — тем ниже уровень жизни

Вот так… Одни боятся и слово молвить – довольствуются нищенской минимальной зарплатой ради стажа и будущей минимальной пенсии. Другие не верят первым и, будучи профессиональными специалистами, уезжают, как это сделали уже полторы тысячи высочайших специалистов электриков из "Запорожьеоблэнерго".

А знаете, они уезжают ещё и потому, что не верят тем, кто остается. Мол, сами в могилу уйдут молча, и нас за собой потянут. Ведь поезд под названием "безвиз" вот-вот взвизгнет на прощание и "огни мерцали". Разве не так поступили предприниматели на своем собрании 21 марта против воровства уплаченного НДС? Те, кто им поверил и прекратил платить НДС, оказались жестоко обманутыми теми "организованными" предпринимателями. Одни запитались от ТЭЦ "Запорожстали" и других альтернативных источников, другие так и вовсе оппортунисты – продолжили платить. Тех же, кто поверил, "Запорожьеоблэнерго" безжалостно отключило, да ещё и штрафными санкциями наградило.

Хватит! Предостаточно наслушались всякого овечьего и бараньего блеяния. Если не хотите услышать "симфонию вечности", больше не слушайте ни Брыля, ни Буряка, ни Гройсмана, ни Порошенко! О принимаемых мерах, тоннах переписки и прочей лабуды. Возьмите глаза в руки, если не хотите, чтобы Вам их закрыли. Вставайте на ноги, если не желаете их протянуть. Слезайте со смоковниц, и пошли с нами. Хотя бы ради детей. И научитесь не бояться финских ножей…