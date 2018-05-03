От киевлян скрывают истинную причину отключения горячей воды – Никончук

Радиостанция Голос Столицы

Киевлян оставят без горячей воды до лета. Повезет только жителям Днепровского и Деснянского районов. В столичной администрации говорят, что до 1 июня будут проводить гидравлические испытания. Это связано с заключением договоров на газоснабжение с рядом котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".

Как будут проходить испытания, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала советник заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо здійснювати ці гідравлічні випробування? Настільки масштабно і на такий тривалий термін?

— Це щорічні гідравлічні випробування. У нас в місті Києві одна з найбільших в Європі, найбільш розгалужених систем теплозабезпечення. Майже три тисячі кілометрів теплових мереж у нас під землею, під нашими будинками. Рівень зношеності цих теплових мереж — достатньо високий, сягає майже 80%, і гідравлічні випробування — це регламентний, тобто закономірний технологічний процес, який допомагає виявити найбільш складні ділянки цих мереж і залатати їх.

Раніше це робили по районах, відключали поступово, а цього разу — майже все місто.

— Я поясню. Ми розбивали. Ці роботи проводились в рамках підготовки до опалювального сезону і, дійсно, їх розбивали від об'єкту генерації тепла, тобто ви знаєте, що є великі ТЕЦ у нас, є станції теплопостачання, є котельні і так далі. На сьогоднішній день у нас в штатному режимі працює ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і завод "Енергія", який забезпечує частково кілька сотен будівель на Позняках, а є котельні. На сьогоднішній день здійснюється переукладання угод на постачальника природного газу на котельні. Ми поєднали процес переукладання угод, який може спричинити обмеження газопостачання, відповідно із регламентним процесом гідравлічних випробувань, для того, щоб, наприклад, не виникало ризику позбавлення людей послуги гарячого водопостачання. Тому це таке оптимальне, мабуть, все ж таки українське рішення.

Як було минулі роки? Також на місяць виключали гарячу воду?

— Ми поки що не можемо технологічно обходитись без гідравлічних випробувань. Дуже багато, звичайно, наводять в приклад досвіт Європи, але в Європі, у більшості міст Європи, зовсім інша система постачання. Там є, наприклад, система, яка закриває один мікрорайон, і лише в одному маленькому мікрорайоні немає води або взагалі не потребує ця система гідравлічних випробувань, тому що вона — нова, наприклад, там — нові труби. Зараз, на сьогоднішній день перед міською владою стоїть завдання модернізації систем теплопостачання, в тому числі, мереж, але ми розуміємо, що на це потрібен час і колосальні гроші.

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Які суми виділені на модернізацію комунікацій в 2018 році?

— Мені важко коментувати за ці 26 років, на жаль, але за останні три роки можу сказати. Ми оцінили, що на першочергові роботи на теплових мережах необхідно 4 мільярди гривень. Відповідно, уже на фінальній стадії план розвитку, модернізації теплового господарства на наступні десять років, і поступово ми будемо зменшувати тенденцію збільшення аварійності, як мінімум, і будемо знижувати цю аварійність плановими ремонтами найбільш слабких ділянок теплових мереж. Тожвзагалі на першочергові роботи необхідно 4 мільярди гривень. Зараз основним підприємством, яке в результаті завершення угоди з "Київенерго" буде виконувати підготовку до зими, стане підприємство "Київтеплоенерго". Ви знаєте, що Київрада прийняла рішення про збільшення статутного фонду "Київтеплоенерго" до більш як 1 мільярда гривень, і саме ці кошти будуть спрямовані на формування штату, протиаварійну роботу, закупівлю техніки і так далі на 2018 рік.

kyivenergo.com Задолженность Киева за тепло и горячую воду

Ситуацию с отключением воды в столицу также прокомментировал кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Містяни кажуть, що гідравлічні випробування — це суцільна маячня? Наскільки це правда?

— Це не маячня. Це, дійсно, гідравлічні випробування, щорічні регламентні технологічні роботи, як про це говорила радник заступника голови Київської міської державної адміністрації, але чомусь шановна радник не зосередила свою і нашу увагу на тому, в чому саме полягає особливість і складність перезаключення договорів на постачання газу і чим вона була зумовлена, тому що особисто мені не зовсім зрозуміло, чому необхідно протягом місяця здійснювати процес переукладання і чому не можна було домовитись заздалегідь, починаючи ще з січня 2018 року, коли було відомо, що ми прийдемо до того моменту, коли необхідно буде це робити в процесі переведення процесу управління тепловим господарством від "Київенерго" до Київської міської влади, і чомусь ще заздалегідь цього не було розроблено. Безумовно, рішення, якщо воно таке єдине можливе щодо вибору терміну, коли робити цей перевід, то цей термін був вибраний правильно, саме під час гідравлічних випробувань, тому що так чи інакше цей технологічний процес — щорічний, він передбачає обов'язкове відключення зазначених послуг. Якщо будуть послуги паралельно постачатись, це може призвести до певних поломок і виходу з ладу великої кількості технологічного обладнання. Але все таки, я думаю, мені і всім іншим буде цікаво, що стало причиною, що необхідно протягом місяця перезаключати договори.

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Що потрібно, окрім грошей, зробити для того, щоб кияни не страждали, коли в них немає води?

— Необхідно встановлювати кожному індивідуальні свої джерела, які б давали можливість отримувати відповідну послугу. В контексті міста Києва і тієї ситуації, в якій він знаходиться, єдиним джерелом є або електричний бойлер, або, якщо є така можливість, встановити геліонакопичувач на даху, але це все — якась інша космічна ера, скажімо так. До нас це поки що не відноситься. Третього немає.

Судові процеси — це теж фантастична ера?

— Ні. Судові процеси, дійсно, є, є заборгованість, є необхідність її погашення. Можливо, є якісь причини, які призвели до призупинення постачання. Нам про це не говорять, на жаль.

Напомним, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" заявил, что под угрозой аварий не только старые теплотрассы Киева, но и новые. По его словам, ситуация с теплосетями — плачевная, и прорвать трубу может в любом месте.