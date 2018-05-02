Как в 90-тые. О странных судебных процессах в Кропивницком

РИА Новости Украина

Двоих уже отсидевших за двойное убийство и обвиняемых еще в одном судят дольше 3 лет, и это не предел. Тем временем судья Кировоградского областного суда, по формальным причинам выбросивший в мусорное ведро результаты двух лет разбирательств, экспертиз, опроса свидетелей, оглашения негласных следственных действий и судебных дебатов, втихую ушел в отставку, пишет Андрей Трубачев для издания "Украина-Центр".

Генерала налоговой службы Владимира Тесленко забили насмерть в ночь на первое мая 2014-го возле ночного клуба "Джунгли" в областном центре. Начало драки в его стенах зафиксировали камеры видеонаблюдения. Обвиняемые Иван Проценко и Евгений Яценко ранее уже были осуждены и отбыли по несколько тюремных сроков, в том числе за стрельбу в кировоградском ночном клубе "Сана" в 1997 году, результатом которой стали смерть двух человек и ранения еще нескольких. В 2016-м Ленинский районный суд вынес приговор – два пожизненных. Позже коллегия Апелляционного суда Кировоградской области по формальным основаниям вернула дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

"Из текстуального, грамматического (филологического, лексического) толкования содержания обвинительного акта… коллегия судей считает, что изложенные в обвинительном акте сведения… составляют содержание письменного уведомления о подозрении, а не содержание обвинения", – говорится в тексте не подлежащего обжалованию решения апелляции.

Источник, весьма близкий к системе юстиции, утверждает, что такое решение могло стоить около 120 тысяч долларов США.

REUTERS Dado Ruvic 100 долларовая купюра

Жалоба на действия Сергея Деревинского, председательствовавшего в коллегии, была подана представителем пострадавшей стороны в Высший совет правосудия. По состоянию на 4-5 месяцев назад она еще не была зарегистрирована, отмечает адвокат Оксана Комякова. По ее словам, перспективы рассмотрение этой жалобы уже не имеет, потому что Деревинский подал в отставку вскоре после вынесения скандального вердикта и больше не является судьей.

Сейчас дело слушается в Кировском районном суде Кропивницкого, состав коллегии которого менялся уже четыре раза из-за самоотводов, болезней и отпусков судей. Следующее заседание назначено на 11 мая 2018-го. При этом, если в первый раз дело рассматривалось судом присяжных – о таком желании заявили сами обвиняемые, то после вынесенного тогда приговора, похоже, передумали. Нового решения ждать, по мнению адвоката пострадавшей стороны, минимум до Нового года, и это самый оптимистичный сценарий.

Тем временем с момента убийства прошло четыре года, отдельные свидетели начинают "забывать" его обстоятельства, и их показания часто уже не "пляшут" с теми, что давались тогда. Некоторых, как того же охранника, который был одним из основных свидетелей и поначалу утверждал, что непосредственно видел, как жертву забивали ногами насмерть, вообще не могут найти.

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Как минимум для затягивания дела у защиты обвиняемых (а каждого, напомним, защищают по два частных адвоката) снова есть масса возможностей – например, когда процесс дойдет до стадии оглашения экспертиз, можно настаивать на их повторном проведении. Речь может идти, в первую очередь, об отпечатках подошвы спортивной туфли на голове убитого, которая совпадает с обувью одного из подсудимых, и каплях крови на изъятых у него предметах одежды. Согласно данным экспертизы ДНК, проведенной в рамках первоначального расследования, это с очень высокой вероятностью кровь именно жертвы.

Смысл в затягивании дела для защиты определенно есть – по словам Комяковой, к Проценко и Яценко вполне могут быть применены нормы печально известного "закона Савченко" в его первоначальном виде. И если новый приговор будет обвинительным, но не пожизненным, это, конечно, сыграет им на руку. Как, вполне возможно, и вторая группа инвалидности, которую один из обвиняемых смог оформить, уже находясь в СИЗО.

Напомним, согласно версии закона, действовавшей до середины мая 2017-го, обвиняемым, в том числе в тяжких преступлениях, день, проведенный в следственном изоляторе, засчитывался за два дня тюрьмы в случае обвинительного приговора.

– Вопрос, как им считать, – говорит адвокат. – Была судебная практика после того, как вступил в силу закон (о внесении поправок в "закон Савченко"), были решения высшей инстанции. В одном случае решили, что до того момента считается один к двум, а после – один к одному. Было еще одно решение, что закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, и считать надо день за два на все время слушания дела в суде. По этой логике, до сих пор – один к двум, и они уже отсидели 8 лет. Но точка в этой теме не поставлена, она еще муссируется, и, что примет новый Верховный суд, пока непонятно. Может, даже апелляционные суды будут этот вопрос решать.

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По-прежнему остается открытым вопрос, откуда у людей, пару-тройку лет как освободившихся из мест лишения свободы после продолжительных сроков заключения, деньги на то, чтобы в течение трех лет оплачивать услуги четырех адвокатов, не говоря о возможном решении вопросов в апелляционном суде. Оба обвиняемых в убийстве Тесленко в последнюю "ходку" провели там по 10-15 лет.

Напомним, по данным наших источников, в материалах уголовного производства по делу содержатся данные об обысках, проводившихся, когда одного из подозреваемых еще искали.

Один из обысков, утверждает источник, проводился у гражданина Ковтуненко Игоря Владимировича. Человек с точно такими же фамилией, именем и отчеством баллотировался в 2014-м в народные депутаты в 100-м округе Кировоградщины, является членом политической партии "Батькивщина" и упоминался в СМИ в качестве помощника председателя Кировоградского областного совета Александра Черноиваненко.