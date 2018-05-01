Из Тернополя: cколько стоит хорошее место на кладбище

РИА Новости Украина

За место для захоронения денег с жителей Тернополя не берут. Даже иностранцам, если они умерли на территории Украины, отказать в захоронении не имеют права, пишет издание "20 минут".

Об этом сообщил начальник специализированного ритуального предприятия горсовета КП "Ритуальная служба" Сергей Толмацкий, ссылаясь на Закон Украины "О похоронном деле". Участок 2,40х2,60 м выдается бесплатно. И он является собственностью родственников умершего, о чем им выдается документ. А уже подъезды и дороги на кладбище – коммунальная собственность.

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Заранее участок на кладбище взять невозможно

"Когда умирает один из родственников, обычно участок выделяют для двух, максимум для трех, если есть для этого основания, — пояснил Сергей Толмацкий. — За выделенную либо на одного, либо на троих землю деньги не берут. Однако ее выделят только в случае смерти, скажем, одного из супругов. Заранее взять земельный участок на кладбище невозможно".

te.20minut.ua Кладбище в Тернополе

Однако выделят участок на двух или трех теперь только на городском кладбище, расположенном на ул. Бригадной, 47, которое в народе окрестили "у Должанки". На кладбищах в Подгородном или на ул. Микулинецкой свободных мест нет, заверил Сергей Толмацкий. Там позволят хоронить, если уже есть место, или в случае, если подхоронят к родственникам, если прошло достаточно времени и позволяют технические условия.

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"С местами для захоронений на городском кладбище на Бригадной (Должанка – Авт.) проблем нет, — заверил Сергей Толмацкий. — Там есть 40 га, а также предусмотрено место для семейных склепов. Они есть в проекте. Однако пока их не обустраивают, потому что нет спроса. Причиной, вероятно, является то, что для захоронений – достаточно участков. И лет на 70 точно их хватит для всех".

Семейный склеп из гранита – 61 700 грн

Заказать склеп заранее можно на кладбище в Подгородном. Сразу нужно оплатить его стоимость. Семейный склеп рассчитан на трех умерших и полностью готов для захоронения. Если он уже оборудован гранитом, стоимость возрастет до 61 тысячи 700 гривн. Можно приобрести двойной или тройной склеп. Соответственно, цена подорожает втрое.

"На кладбище, на ул. Микулинецкой, свободных гробниц нет, – говорит Сергей Толмацкий. — Когда-то, еще при каденции предыдущей городской власти, они были. Можно было взять заранее и оплатить. Их обустроили там, где была твердая земля и не было возможности проводить захоронения. За эти склепы люди уже рассчитались и это их собственность. На основании Свидетельства на право собственности".

"Модных" мест на старых кладбищах нет

"Модных" мест на Микулинецком кладбище тоже нет. И Сергей Толмацкий называет абсурдом и полной бессмыслицей слухи, что место таки найдут в случае необходимости, или если на него "нажмут". И что такие на старых кладбищах стоят от тысячи долларов.

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"Я не продаю места по тысяче долларов. Пусть мне покажут, где есть место, которое можно продать, – Сергей Толмацкий возмущается услышанным. – Возможно, люди говорят о продаже земли, когда речь идет о склепе. Но мест для захоронения просто нет, и, соответственно, принять их негде. На кладбище на ул. Бригадной оснащен сектор для захоронения выдающихся жителей Тернополя. На Подгородном осталось только место в секторе для священников – только их там и хоронят. Больше нет".

te.20minut.ua Кладбище в Тернополе

Что касается нового сектора на Микулинецком кладбище (где похоронен Владимир Стаюра – Авт.), его обустроили для АТОшников. На этом месте вырезали тополя и убрали мусор. Там выделено до 10 соток земли для погибших воинов АТО.

Справка

В Тернополе семь кладбищ, два из которых – закрыты. Первое – на ул. Мирной в Кутковцах, второе – еврейское на ул. Микулинецкой (напротив действующего кладбища – Авт.). Есть 5 действующих городских кладбищ: на ул. Микулинецкой, в Подгородном, Тернопольское городское кладбище на ул. Бригадной, 47 (Должанка – Авт.), в Кутковцах и Пронятине.