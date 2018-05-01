Украинка о жизни в Швейцарии: черта бедности здесь - $2500

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина

Средней зарплаты в Швейцарии нет. Черта бедности — это $2500. На такую cумму в месяц прожить физически невозможно. Об этом рассказывает украинка Ирина Бранденберг из Ужгорода, которая живет в Швейцарии более 20 лет, сообщает Zakarpatpost.net ссылаясь на xalva.media.

"Квартиры у нас принято снимать. Ведь работа сегодня есть, завтра нет. Тот, кто снимает квартиру, абсолютно неограничен в передвижении. Это гораздо легче. Семейные пары, у которых карьера уже сложилась, у которых есть бизнес, покупают дома, — рассказывает Ирина Бранденберг. — Люди здесь любят передвигаться. Иногда, как говорится, зовет "дух странствий".

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"Просто катаются странами. Но в Швейцарии не принято путешествовать в кредит, на это люди откладывают деньги. Какую-то часть на пенсию, а какую-то — на поездки. Можно абсолютно спокойно договориться с работодателем и поехать, например, на три месяца. Это неоплачиваемый отпуск, но многие соглашаются".

По словам украинки, в Швейцарии редкость, когда детей заводят в 25 лет. В основном — после 30 и в 40.

Фото из открытых источников Украинка Ирина Бранденберг

"Ребенка мы только в 40 лет завели. Сначала хотели построить карьеру, пожить для себя, попутешествовать, а потом уже осесть. Здесь так принято, если появляется ребенок, рассчитывай только на свои силы. Система такова, что бесплатные дошкольные учреждения вообще отсутствуют. Здесь все личное и за все надо платить. Сад обязателен, но там детки только с 4, а то и с 5 лет. И школа у нас только до обеда. С 8 утра до 12, все. После обеда там бывает пару дней еще по 2 часа".

"Остальное время нужно, чтобы за детьми кто-то присматривал или дорогие частные учреждения. Бабушки и дедушки не собираются сидеть с внуками. Бабушка, которая пожертвует своим свободным временем на детей дочери или сына, — редкость".

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