Из Днепра. Мастер предупреждает: лифты опасны для вашего здоровья

РИА Новости Украина

Днепровское издание "Горожанин" опросило представителей трех лифтовых компаний. На условиях анонимности они раскрыли некоторые нюансы своей работы. Неутешительные…

В Днепре лифты в жилых домах падают каждый год. Журналисты 34-го канала систематизировали все подобные истории за четыре года. В 2014 году в шахту лифта упала кабина с 12-летним ребенком, в 2015-м дверями зажало детскую коляску, в 2016-м оборвался трос лифта, когда в кабине была пожилая женщина. В 2017 году жуткое ЧП произошло в Индустриальном районе, где в одной из многоэтажек на Байкальской лифт поехал вниз при открытых дверях, пассажира зажало между бетонной площадкой лестницы и крышей кабины. Фактически он удерживал телом кабину от падения, получив при этом серьезнейшие травмы.

В апреле этого года случилось ЧП в многоэтажке на жилмассиве Тополь — упала кабина лифта с 17-летней девушкой внутри.

"Я села на пятом этаже. В какой-то момент лифт начал быстро ехать. Потом упал. Грохот стоял. Свет еще потух… — рассказала пострадавшая. - Из кабины меня вытягивали соседи".

Поездка на лифте закончилась для девушки травмами грудного и поясничного отделов позвоночника.

gazeta.dp.ua Ситуация с лифтами в Днепре

Немало лифтов в городе ежемесячно выходят из строя. К примеру, в доме №37 на Тополе-2, лифт останавливался несколько раз. Один раз в кабине были пассажиры. Потом подъемник вообще перестал работать. Как оказалось, лифт разворовали.

На Парусе в одной из 16-этажек люди боятся своего лифта. Когда он поднимает или спускает пассажиров, трясется и издает жутковатые звуки. Частенько подъемник застревает между этажами. И таких примеров тьма. Хотя лифтовики даже падение лифта называют «штатной ситуацией».

Мы захотели разобраться в том, насколько опасны лифты нашего города. Кто анализирует технические причины регулярных ЧП? И, наконец, куда идут десятки тысяч и миллионы гривен, которые получают лифтовики в виде нашей оплаты за обслуживание лифтов и из бюджета города — на их средний и капитальный ремонты?

Старое + новое

В жилых многоэтажках нашего города более 4 тысяч подъемников. 20% из них, по словам лифтовиков, давно пережили свой законный срок эксплуатации, но продолжают работать. Опасно ли пользоваться ими? Да!

О ситуации в лифтовом хозяйстве в Днепре мы говорили с представителями трех компаний, занимающихся техническим обслуживанием подъемников и их ремонтом. Общаться лифтовики соглашались только при условии, что мы не будем называть их имен и указывать названия компаний, чтобы фирма не потеряла подряд.

"Если говорить в общем, то лифты в Днепре объективно старые. Срок их эксплуатации закончился давно. Не у всех, конечно, но таких немало наберется. Аналогичная ситуация в большинстве городов Украины. Менять полностью оборудование — нереально дорого! Поэтому где-то производят замену различных деталей, где-то ставят новую кабину, где-то проводят полную замену и кабины, и механизмов. Называется все это поэтапной модернизацией. Когда полностью все меняют — полной модернизацией соответственно. В Херсоне такое делают, в Николаеве", — говорит представитель одной из лифтовых компаний.

Технология, когда оставляют старое оборудование (двигатель, тросы, автоматику) и соединяют его с новыми кабинами, по словам лифтовиков, неопасна.

"Замена кабины — это часть капитального ремонта. Так делают по всей стране, и это не влияет на безопасность", — говорит руководитель лифтовой компании из соседнего города.

"Старое оборудование на самом деле очень качественное. Каждую деталь в свое время изготовляли в соответствии с ГОСТом. И если там было написано, что ширина болта должна составлять 5 сантиметров, то она на 100% составляла именно 5 сантиметров. Сейчас все это не так строго. Написано 5 сантиметров — по факту может оказаться и 4, и 3. Будь моя воля, я бы старался по максимуму сохранять то старое оборудование. При нормальной эксплуатации оно может работать и работать… — говорит сотрудник еще одной лифтовой компании. - Когда оставляют какие-то старые детали, а какие-то заменяют новыми, на безопасности это никак не сказывается, поверьте. Неопасно это. Иначе никто бы так не делал. Когда меняются кабина или механизмы, компания, которая проводила ремонтные работы, приглашает экспертов, и те смотрят, все ли в порядке с подъемником. Проводят испытания, необходимые для этого. И если все нормально, то срок эксплуатации лифта продлевается. В каких-то случаях на 4 года. Соответствующая отметка ставится в техническом паспорте лифта. Никто, ни один эксперт, который, конечно же, дружит с головой, не введет лифт в эксплуатацию, если обнаружит, что с ним что-то не так". Канал на Youtube Олега Ляшко Ляшко в Верховной Раде застрял в лифте и боялся задохнуться

Безопасно ли это?

По интересному стечению обстоятельств, и упавший подъемник на Тополе, и тот, что покалечил человека в Индустриальном районе, незадолго до того, как случилось ЧП, были отремонтированы.

"Лифт этот на Тополе был разграблен. Люди собрали деньги, купили детали, мы их установили и два месяца назад запустили лифт, — говорит Анатолий Дубовик — руководитель компании, которая осуществляла его техническое обслуживание. - А через некоторое время такое вот случилось".

Почему? Ни Анатолий Дубовик, ни руководители других лифтовых компаний, с которыми мы общались, не связывают недавние происшествия с тем, что старые запчасти, возможно, были несовместимы с новыми.

"Это не смартфоны, которые кардинально меняются каждый год. В лифте нельзя придумать что-то принципиально новое. Каким всё было 50 лет назад, таким и осталось. Не может быть несовпадения", — считает один из лифтовиков.

"Лифт нормально работал. Детали там хорошие. Если бы что-то с чем-то не совпало, как вы говорите, то подъемник бы просто не работал", — пояснил Анатолий Дубовик.

"Единственное, что могу предположить, — это плата управления. Когда меняют плату управления с релейной на электронную, соответственно, должны менять кнопки, пульт и так далее. Если этого не сделать, то да, лифт будет работать с перебоями либо вообще работать не будет", — уточняет один из лифтовиков.

"По личному опыту работы скажу, что старое оборудование плохо ладит с новой системой безопасности. Датчики сейчас делают очень чувствительные. Они реагируют на все, что только можно", — констатировал другой лифтовик, посетовав даже на прыжки напряжения в сети.

Если несоответствие старого оборудования и нового, как уверяют сотрудники лифтовых компаний, не является причиной того, что лифты выходят из строя, калеча и травмируя при этом людей, кто же тогда виноват?

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Все наши анонимные спикеры в случившихся ЧП и регулярных остановках лифтов винят одно — неправильную эксплуатацию лифтов и некачественное техническое обслуживание. За первое нужно благодарить жильцов, за второе — лифтовиков.

"Есть нормативы, в которых дотошно регламентировано, как должно проводиться техобслуживание, сколько раз нужно проверять работу лифта, как это должно происходить. Нормативы эти не выполняются. Иногда из-за отсутствия необходимого количества сотрудников в обслуживающей организации. Иногда из-за банальной безответственности. Вот проблемы и накапливаются, — говорит сотрудник одной из лифтовых компаний. - Я лично вообще не пользуюсь лифтами последние лет 5-6. Хожу пешком".

"Помимо отсутствия надлежащего обслуживания есть еще такая проблема, как жильцы, которые неправильно эксплуатируют лифты, — говорит второй лифтовик. - В пассажирских лифтах, например, нельзя перевозить мебель, тяжелый строительный мусор. Перегруз недопустим! Это убивает лифт! А люди делают это повсеместно. Нельзя раздвигать двери закрывающегося лифта руками. А это делает каждый третий. И это на самом деле серьезная проблема. Есть случаи, когда прыгать в кабине начинают или раскачивают ее. Но это в основном молодежь такое творит. Неправильная эксплуатация и ненадлежащее обслуживание приводят к тому, что лифты регулярно выходят из строя. И хорошо еще, если просто останавливаются между этажами…"

"У нас в доме мастер — умница. Я вижу, как он работает, и доволен его работой. Но при этом на лифте нашем я не езжу и запрещаю это делать своим родным. Подъемник очень старый. Его менять нужно было еще лет 20 назад, — рассказывает третий лифтовик. - И каким бы золотым мастер ни был, на состояние старого лифта он повлиять не может".

"Конкуренция"

Неправильную эксплуатацию подъемников лифтовики объясняют наплевательским отношением жильцов ко всему, что происходит за территорией их собственной квартиры, а некачественное техническое обслуживание — системой, по которой в Днепре уже много лет происходит распределение подрядов на выполнение технического обслуживания лифтов.

"Говорю вам как есть: не заинтересованы компании на совесть обслуживать лифтовое хозяйство. Все просто: частного подрядчика по обслуживанию лифтов у нас выбирают не жители дома, а чиновники. И кому, как вы думаете, лифтовики стараются угодить? Правильно, чиновникам. Они ведь выбор делают", — говорит один из руководителей лифтовой компании.

"В Днепре можно пахать с утра до поздней ночи, вылизывать каждую кнопочку в каждом лифте, иметь гигантский штат самых лучших специалистов, но при этом взять и пролететь на конкурсе, — вздыхает второй лифтовик. - А можно иметь 50% остановившихся лифтов и регулярно становиться победителем конкурса".

"Выбирать компании должны жильцы дома, а не чиновники. Только тогда будет заинтересованность в качественной работе, — уверен третий лифтовик. - А что касается неправильной эксплуатации подъемников, то тут вопросы задавайте сами себе и своим соседям, которые вместо того, чтобы сносить мешки с цементом по лестнице, возят их в пассажирском лифте, перегружая его, что совершенно недопустимо".

По поводу мешков и мебели, которые возят в лифтах, не спорим. А вот по поводу того, кто именно выбирает компании, осуществляющие обслуживание лифтов, согласиться сложно. Дом на Тополе, где пострадала девушка, — ОСМД. Он самостоятельно выбирал себе компанию. Это помогло избежать ЧП? Нет.

"Понимаете, лифты — это те же автомобили. Можно ехать на новом «Мерседесе» и попасть в аварию, можно угодить в ДТП на «Жигулях», — рассуждает Дубовик. - А скажите мне: спасет автомобиль от аварии тот факт, что его обслуживает самый лучший механик? Нет конечно!"

В таком случае возникает вопрос о контроле за техобслуживанием наших "автомобилей вертикального взлета".

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На протяжении последних 15 лет компании, которые осуществляют техническое обслуживание лифтов, выбирают путем проведения конкурса. Выбрать компанию самостоятельно, как нам объяснили в мэрии, можно только в случае, если дом принадлежит ОСМД или ЖСК и если его жителей не устроит выбор конкурсной комиссии.

"Проводится конкурс, определяются победители. После этого управляющие компании заключают с ними договоры. Раньше дома отдельно платили лифтовикам, сейчас плата за лифт включена в тариф за оказание услуг управляющей компании, — говорит сотрудник жилищного департамента. - На ремонты лифтов мы проводим тендеры. Через «Прозорро".

И если за отсутствие новой лифтовой кабины там, где по документам она должна стоять, должностные лица департамента отвечают, то за некачественную работу лифтовой компании — нет. Более того, даже зная о ЧП с лифтами, в департаменте не считают нужным разбираться в ситуации и выяснить причины.

"В департаменте помнят случай, который произошел в прошлом году в Индустриальном районе? Разбирались в ситуации, проводилась проверка?" — спрашиваем чиновника.

"Департамент ничего не проверяет. Есть соответствующие органы, они и проверяют" — отвечает он.

Соответствующие органы — это управление Гоструда (бывший Горгоспромнадзор).

"Департаменту как организатору конкурса неинтересна причина ЧП? А если оно произошло по вине обслуживающей компании, которую вы выбрали?""- продолжаем допрашивать чиновника.

"Мы проверку не инициировали по тому случаю. Потому что когда такой случай происходит, Гоструда об этом узнает в любом случае. Проверяли они или нет, не готов сейчас сказать. В департаменте результатов каких-либо проверок нет… Но в Индустриальном районе, где это ЧП случилось, компанию поменяли. Был «Лифтремонт», сейчас другая, — говорят в департаменте. - "Лифтремонт" остался только в Бабушкинском районе".

Откуда узнают о ЧП, связанных с лифтами, сотрудники Гоструда? Долго звонили в различные структуры и выяснили, что от правоохранителей.

"Если что-то случается в доме и есть вызов, полицейские выезжают и разбираются. Потом данные о происшествии вносятся в ЕРДР. Проводится следствие. Разбираемся, из-за чего произошло ЧП. В рамках следствия следователь может привлекать специалистов из управления Гоструда", — объяснили в пресс-службе областной полиции.

О том же говорят лифтовики — без вызова полиции на ЧП с лифтом не обойтись.

"Департамент обращаться к специалистам Гоструда действительно не должен. У него даже договора с компаниями нет. Могут только правоохранители в рамках уголовного производства, да и то если посчитают нужным", — говорит руководитель лифтовой компании.

То есть произошло ЧП, пострадал человек, и если полицию не вызвали, виновных путем проведения проверки исправности оборудования не найти? Наши спикеры из четырех лифтовых компаний, а также департамента жилищного хозяйства твердят, что именно так оно и есть.

Мы направили информационный запрос в Гоструда, в котором попросили сообщить, была ли проведена проверка прошлогоднего ЧП в Индустриальном районе. Это позволит понять: контролирует кто-то подобные ситуации в Днепре, чтобы предотвратить падение лифтов по техническим причинам, или нет. В мэрии мы запросили копию договора, который подписывают управляющие компании с обслуживающими лифты фирмами, чтобы знать: кто именно в случае, если из-за неисправного лифта человек станет инвалидом, будет за это отвечать. И будет ли, в принципе, кто-то отвечать.

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После общения с лифтовиками, которые предпочитают ходить пешком, так как побаиваются обслуживающихся ими же подъемников, а также с чиновниками, которые выбирают лифтовиков, но никак не контролируют их работу, не удивимся, что отвечать в Днепре за безопасность человека, пользующегося лифтом, некому.