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    Из Тернополя. Проститутками становятся из-за нищеты

    (обновлено: )48541
    Молодая уроженка Днепра организовала в Тернополе бизнес по торговле людьми, наняв для занятий проституцией двух жительниц Днепродзержинска. Сексуальные услуги заказывались по интернету.
    Проституция
    REUTERS

    РИА Новости Украина

    Круглосуточный арест — такую меру пресечения избрал суд двум женщинам из Днепропетровской области, которые занимались проституцией, пишет издание "20 минут".

    Уроженкам Днепра оперативники инкриминируют статью 303 части 2 Уголовного кодекса Украины — сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные в отношении нескольких лиц или повторно, или по предварительному сговору группой лиц.

    Проституция
    REUTERS
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    Бизнес, связанный с торговлей людьми, в начале 2017 года наладила в Тернополе 27-летняя днепрянка. Женщина в интернете разместила объявление о предоставлении сексуальных услуг. Под ее ответственностью был также и поиск клиентов, сопровождение работниц, обеспечение транспортом, решение вопросов с апартаментами и безопасность подчиненных.

    Исполнительницами услуг согласились стать две жительницы Днепродзержинска, 1994 и 1996 рождения. Их анкеты и фотографии "бизнес-леди" выставила на одном из сайтов. Там же разместила и номера мобильных, через которые можно было заказывать сексуальные услуги.

    Через некоторое время хозяйка секс-индустрии решила регионально расширить сферу услуг и создала еще один притон в Ивано-Франковской области. В помощники взяла пьятидесятисемилетнюю землячку. Последняя следила и координировала работу проституток в соседней области. Работали девушки поочередно в каждой области.

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    Фото vn.20minut.ua
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    По словам Александра Буняка, начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и криминальной полиции, в течение нескольких месяцев они документировали нелегальный бизнес женщины и ее подчиненных. В начале марта в помещениях зарабитчанок провели санкционированные обыски, изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, письменные записные книжки и деньги.

    Выяснилось, что проститутки имеют в Днепродзержинске семьи, но из-за трудного материального положения пошли торговать собственным телом.

    Установили оперативники и лица покупателей сексуальных услуг. Среди них, говорят полицейские, есть и состоятельные люди Тернополя. Александр Буняк утверждает, что до конца апреля данное производство будет передано в суд. Судьбу сутенеров будут решать представители Фемиды.

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