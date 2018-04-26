Чем мотивировано подорожание проезда в Киеве?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте Киева могут повысить в два раза — до 8 гривен. Такой вариант рассматривает коммунальное предприятие "Киевпастранс". Об этом свидетельствует финансовый план предприятия на этот год. Согласно ему, с 15 июля до 8 гривен может возрасти стоимость проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, городской электричке, на фуникулере и в коммунальных маршрутках.

Благодаря такому повышению "Киевпастранс" в итоге ожидает получить более 1 миллиона гривен доходов от перевозки пассажиров по итогам этого года. Это более чем на половину больше, чем в 2017 году. Однако официально комментировать эти планы нам в коммунальном предприятии пока не готовы. По словам пресс-службы пока этот вариант не согласован и только рассматривается.

Насколько обоснованно возможное подорожание проезда, рассказал президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є зараз обґрунтовані причини підвищення вартості проїзду?

— Причин досить багато. Починаючи з палива, підняття мінімальної зарплати, вартості запчастин і так далі. У нас в Україні в принципі проїзд нижче ніж європейський на порядок. В 5-7, деколи в 10 разів. Вартість транспортних засобів, вартість робочої сили на сьогодні в принципі вже підходить до європейського рівня, а вартість пального дорівнює європейській вартості пального.

Щоправда, зарплати у нас не європейські.

— Так, зарплати у нас, на жаль, не європейські, тому наші водії масово втікають за кордон. І це одна з причин, чому потрібно піднімати проїзд, щоб так само підняти зарплати і водіям. Інакше ми просто їх тут не втримаємо. Тому що те що вони за кордоном сьогодні, не секрет, отримують, скажімо, 1500-2500 євро, на аналогічних роботах, то тут це велика різниця і водії масово виїжджають. У нас сьогодні це просто біда.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Проезд в общественном транспорте. Архивное фото

Тобто це робиться для того, щоб залишити водіїв в країні?

— Я не знаю, для чого це робить комунальне підприємство. Я говорю, які можливі причини підняття вартості проїзду.

Вісім гривень — це адекватна ціна?

— Тут дві сторони однієї монети. З одного боку, економічне обґрунтування цієї адекватності, тобто це витратна частина. А з іншого боку, це платоспроможність населення, чи населення зможе заплатити таку ціну за проїзд. І тут потрібно знаходити тонку грань між тим і тим, щоб суттєво не зменшити пасажиропотік, щоб не стало гірше ніж є на сьогодні.

Крім того, планують зробити єдину вартість проїзду для всіх видів транспорту. Наскільки це правильно?

— Тут також потрібно виходити з економічної обґрунтованості і здатності влади. Як відомо, комунальний транспорт, електротранспорт в тому числі, отримує субвенції з держбюджету, з міського бюджету в даному випадку, на перевезення пільгових категорій населення. В той час як приватний транспорт, за рідким виключенням, практично не отримує цих дотацій. І тому потрібно дивитися, чим керується саме комунальне підприємство, потрібно бачити їхню бухгалтерію. На жаль, я цього не бачив, тим більше, коментарі вони відмовилися давати.

Що взагалі має входити у формулу ціни на проїзд?

— Там достатньо складний наказ Мінтрансу, входять туди повністю всі витрати, починаючи, скажімо, з бензину, запчастин, шин, закінчуючи самим підприємством, тобто і зарплатами, податками, сплатою за землю, вартістю обслуговування самого підприємства, інші витрати, пов'язані з бухгалтерією і так далі. Тобто туди включаються абсолютно всі витрати, потім рахується пасажиропотік, який там здійснюється за певний період часу, додається собівартість і отримуємо вартість проїзду.

Враховуючи той низький тариф, який ви згадали на початку розмови, і можливе майбутнє підвищення, то певно очікувати підвищення якості надання послуг не варто?

— Мені б дуже хотілося, щоб якість перевезень підвищилася. Я не так давно спілкувався з колегами з Польщі, от якщо взяти їхній комунальний транспорт і наш по вартості проїзду. Коли я назвав нашу вартість проїзду в комунальному транспорті, електротранспорті, вони сказали мені наступне: "за такі кошти ви дуже добре надаєте ваші послуги". Тому Україні доводиться вибирати: чи це має бути дорожче і краще, чи ціни треба тримати хоч на якомусь рівні, щоб цими послугами могли скористатися всі верстви населення, які не можуть собі дозволити більше.

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А скільки має коштувати проїзд в комунальному транспорті, щоб було як в Польщі?

— В Польщі вартість проїзду складається приблизно 24 гривні в комунальному транспорті.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявлял, что Киев можно избавить от маршруток за два-три года.

А депутат Киевсовета Сергей Харчук отметил, что качество перевозок в Киеве улучшится, если депутатов "пересадить" на маршрутки.