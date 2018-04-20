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    Из Днепра: ночью идет охота на людей

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (375)

    (обновлено: )35310
    Правоохранители задержали троих мужчин, которые ночью нападали на жителей Днепра. Правонарушители подъезжали к своим жертвам на ZAZ Vida, брызгали им в глаза из газовых баллончиков, грабили и скрывались.
    Правоохранители задержали мужчин, которые в течение ночи нападали на жителей Днепра
    Информатор

    РИА Новости Украина

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    dp.npu.gov.ua
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    19 апреля около 4:00 на улице Макарова, 25, правоохранители задержали троих мужчин, которые в течение всей ночи нападали на жителей Днепра. Правонарушители подъезжали к своим жертвам, грабили и скрывались. 

    Во время патрулирования полицейские обнаружили автомобиль ZAZ Vida, в котором находились злоумышленники. Об этом сообщает Информатор с места события. 

    "Ночью на линию "102" поступило сразу несколько сообщений о разбойном нападении. Люди рассказывали, что на них нападали трое мужчин. Злоумышленники брызгали в глаза своих жертв из баллончиков, отбирали имущество, а затем садились в машину и уезжали. Все заявители описывали автомобиль ZAZ Vida, который мы разыскивали в режиме патрулирования. Проезжая по улице Макарова, мы увидели именно такой автомобиль", — рассказал Виктор Карлов, полицейский.

    Информатор
    Правоохранители задержали мужчин, которые в течение ночи нападали на жителей Днепра
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    УНИАН
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    По словам правоохранителей, в задержанном автомобиле находились мужчины, подозреваемые в разбойных нападениях. Злоумышленники не стали опираться, и при досмотре в их автомобиле действительно нашли вещи, которые не принадлежат молодым людям.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Инспектор патрульной полиции Антонина Григоренко сообщила, что при обыске автомобиля правоохранители обнаружили телефон, который не принадлежал подозреваемым мужчинам. В машине также находились электрошокер, балончик и раскладной нож, которые злоумышленники использовали для нападения на своих жертв.

    Информатор
    Правоохранители задержали мужчин, которые в течение ночи нападали на жителей Днепра

    "Все трое потерпевших опознали подозреваемых", — пояснила Антонина Григоренко. 

    Мужчин доставили в Шевченковское районное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

    Информатор
    Правоохранители задержали мужчин, которые в течение ночи нападали на жителей Днепра

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