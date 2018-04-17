Из Тернополя. Как проехать семь стран за 100 долларов

РИА Новости Украина

За две недели путешествия автостопом жительница Тернополя Оксана Кузьменко побывала в Сербии, Хорватии, Италии, Румынии, Словении, Австрии, Венгрии. Во время путешествия по Европе она посетила 8 городов: Клуж-Напока, Тимишоара, Белград в Румынии, Загреб, Триеста в Италии, Любляну в Словении, Вену в Австрии, Будапешт в Венгрии и остров Пашман в Хорватии.

О своих приключениях Оксана Кузьменко рассказала недавно во время встречи с жителями Тернополя в книжном магазине "Е", пишет издание "20 минут".

Путешествовала автостопом, ночлег искала заранее в сети для путешественников Couchsurfing. На каждый город запланировала тратить не более 10 долларов. Подготовка к путешествию продолжалась три дня. Даже таблички для автостопа с названиями городов написала заранее дома.

Путешественница признается, что кроме 100 долларов наличными у нее была карточка на случай, если что-то случится. Но все обошлось, путешествие завершилось успешно, а Оксана уложилась в нужную сумму. И даже приобрела себе обновки на распродаже в Вене.

Автостоп — безопасен

Путешествие тернополянки продолжалось с 26 февраля по 12 марта. В разных городах Европы Оксану принимали в гостях разные люди (хосты — ред). Одни были очень гостеприимными, кормили, проводили экскурсии. А были и те, кто намекал на интим, предлагали пиво и марихуану. Но ни в какую беду за границей жительница Тернополя не попала. Разве что немного намерзлась, ведь злая украинская зима настигла ее в Европе.

"Автостоп в Европе самый безопасный. В Украине страшнее — могут завезти в лесопосадку. А в Европе это невозможно, на автобане невозможно никуда съехать, за остановку штрафуют, везде камеры. В городе также негде развернуться", — говорит Оксана Кузьменко.

Подвозили ромы

В каждом городе девушка встретила интересных людей и получила много впечатлений. Первый город, который она посетила, — Клуж-Напока в Румынии. Он по размерам как Днепр. 180 км от границы, а это, как показывали Google карты — 3 часа 30 минут езды.

"Я всегда умножаю это время на два. Почему? Потому что могут долго подбирать. Это особенности автостопа. Это вам не автобус, — говорит Оксана. - С первым автостопом проблем не было, меня подобрал через 20 минут — румын. Но потом я поняла, что мне не очень повезло, потому что ехал он очень быстро. Затем был еще один водитель, который привез меня по нужному адресу".

Не стоит стесняться просить отвезти вас, куда нужно, советует путешественница. Так можно сэкономить на общественном транспорте. Следующий город — Тимишоара. Туда пришлось ехать микроавтобусом с цыганами. Потом Оксана посетила Белград. Далее — Загреб. Стопить туда транспорт пришлось долго.

"Это были самые драматические 2 часа, - начался сильный снег, холодно, никто не останавливается. Признаюсь, я там расплакалась, — рассказывает Оксана Кузьменко. - Решила пойти согреться в McDonald's. Вижу, женщина садится в авто, бегу к ней с табличкой, говорю, что мне надо в Загреб. Оказалось, нам по пути. Эмоции зашкаливали! Женщина, которая меня подвозила, — рефери, которая судит "Уимблдон" и другие теннисные турниры. Было очень интересно с ней пообщаться".

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Преподаватель университета Николас из Загреба оказался лучшим хостом за всю поездку, говорит Оксана Кузьменко. Кроме того, что он показал девушке город, угощал вкусной едой, он еще и предложил поехать на остров на марафон и даже принять в нем участие.

"На острове Пашман было тепло, +10, тогда как в Загребе в то время — минус 10. Во время забега я выбрала дистанцию 12 километров, — говорит Оксана. - Это был не просто забег, а с ориентированием на местности. Я потерялась, потом пришлось срезать путь и искать дорогу. В этом забеге было 480 участников, среди них всех я прибежала 86-й, среди женщин — 25-я".

Следующим в путешествии Оксаны был итальянский город Триест. А также Любляна, Вена. Девушка даже посетила родственников в Будапеште, откуда поездом вернулась в Украину.