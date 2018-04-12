Из Днепра. Этих людей уже узнают на улице, знайте и вы

РИА Новости Украина

Уже вся Украина знает о днепровском "Форесте Гампе", который ежедневно пробегает более 22 километров по разделительной полосе. Но в городе есть и немало других колоритных личностей. Издание Vgorode знакомит с пятью другими странными и необычными людьми.

Маша-модница

На ней всегда есть что-нибудь ярко-красное, на голове – пластмассовая диадема в стразах, а на ногах – сапоги на высоченной шпильке. Под темными очками видны толстые "кошачьи" стрелки на веках. Эта стройная девушка явно не стесняется взглядов прохожих. Речь идет о местной "Леди Гаге". Именно так девушку прозвали за эпатажный стиль. Даже в лютый мороз ее можно увидеть в центре города в тонких колготках в сеточку и алых сапогах на шпильке. Ни на какие улыбки и косые взгляды она не реагирует.

dp.vgorode.ua Модница из Днепра

Бабушка с автоматом

Да, времена нынче неспокойные. Поэтому возле "Материка" иногда прогуливается старушка, которая очень ответственно подошла к вопросу личной безопасности. У такой ни один хулиган сумочку не отберет. Изначально прохожие думали, что это вообще переодетый мужчина, но оказалось, что это действительно пожилая женщина.

Бабушка на самокате

Сегодня никого не удивишь гироскутером, а что уже говорить об обычных скейтах, роликах и самокат. Но что вы скажете, если узнаете, что на них разъезжает обыкновенная старушка.

Бабушку иногда видят на самокате в центре города. Последнее фото сделали на пересечении Воскресенской и Яворницкого.

hronika.info Пенсионерка на самокате в Днепре

Хиппи с музыкальной собакой

Если вы слышите барабанные ритмы в центре Днепра, значит, где-то поблизости необычная пара – хиппи с тамтамом и собака в модной куртке. Они всегда выступают вместе. Пес всегда терпеливо сидит во время уличного концерта, иногда подвывая в ритм музыки.

Периодически пара гастролирует на Победу-6 и выступает там возле "Сильпо". Перед барабаном всегда лежит мешочек для денег. Но вот в беседу с музыкантом лучше не вступать.

Екатерина Шевцова Хиппи с собакой в Днепре

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Печник

С маниакальным упорством этот человек десятилетиями обрисовывал весь Днепр. Теперь его "творения" увидели и в других городах страны.

Легендарный печник, который обрисовал половину Днепра, теперь "украшает" и Черновцы. Летом 2017 года мужчину заставили закрашивать свои "произведения искусства" возле ЦУМа. После этого печник сменил номер телефона и стал убегать, как только видел, что его кто-то снимает на телефон.

dp.vgorode.ua Мужчина, рисующие граффити в Днепре

Последний раз печника, рисующим граффити в Днепре, видели прошлой осенью. Тогда горожане вызвали полицию, но копы не успели – мужчина запрыгнул в первую попавшуюся маршрутку, как только заметил, что его снимают.