Из Тернополя. Есть ли жизнь после "лотерейного" миллиона

РИА Новости Украина

Житель Тернопольской области Григорий выиграл огромную сумму после 18 лет еженедельного участия в лотерее, пишет Иванка Гоший.

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Недавно мужчина выиграл 1 миллион гривен в "Лото-Забава" и стал известным на всю Украину. О счастливом случае миллионер рассказывает в шутку, будто пересказывает какую-то юмореску Гриця Драпака. Часто победители лотерейной игры предпочитают оставаться инкогнито, а наш земляк не побоялся появиться на телеэкранах.

"А что бояться? Во-первых, деньги — в банке, во-вторых, у зятя есть ружье", – рассуждает миллионер.

Каждое воскресенье на протяжении 18(!) лет Григорий участвует в розыгрыше лотереи, счастливый билет ему купил зять в Черткове. Повезло нашему земляку в девятьсот шестьдесят седьмом тираже. На вручение выигрышного сертификата Григорий ездил в столицу, а еще принял участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера".

"Так можно и ласты склеить…"

– Ко мне наконец пришла слава (смеется – авт.)! Говорят, что смотрели передачу даже в США и Канаде. Чтобы победить – надо верить! Так не бывает, что купишь один лотерейный билет и сразу получишь миллион, разве что какой-то суперсчастливчик. Более билетов – больше шансов.

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Я азартный человек, хотел, конечно, выиграть миллион, но не очень убивался. 18 лет подряд играл в лотерею "Лото-Забава", начал с 25-го тиража, не пропускал ни одного розыгрыша. Впрочем, кроме одной линии, никогда больше не зачеркивал. За эти годы, вероятно, около миллиона гривен проиграл. В двухтысячных лотерейный билет стоил 3-5 гривен, тогда доллар так стоил.

Миллионный выигрыш сейчас уже не тот: когда доллар был по 5 гривен, то на 1 миллион гривен получалось 200 тысяч долларов, а сейчас – 30. И то пока дадут миллион, он частично обесценится, так как выплаты рассчитаны на два года — будут капать понемногу.

nova.te.ua Житель Тернопольской области Григорий, выигравший в лотерею

Перед тем счастливым воскресеньем зять приобрел мне по акции пять билетов за 100 гривен. Отправлял я накануне СМС на акцию, увидела жена и давай упрекать: "Столько времени играешь и еще ничего не выиграл…". – "Пока не пришла пора", — ответил я. И здесь "бабах" — сложились звезды!

Сижу перед телевизором, в одном из моих билетов совпало много цифр, оставалось еще два шарика. "Если бы последние цифры были 52" – сказал я. И вдруг выпрыгнули эти цифры! Пошел жар в голову…

У кого слабое сердце, лучше такого не переживать, потому что можно сразу ласты склеить (смеется – Авт.) Дома тогда были зять и дочь. Захожу на кухню, дочь спрашивает: "Папа, вы почему такие красные?" "Хорошо, что не синий", — говорю. Признался им о выигрыше!

"Куплю зятьям по машине"

– Редко кто из миллионеров хочет светиться на телеэкранах, меня же раскрутили журналисты, — смеется Григорий. — Немного опасно сейчас, потому что стал "приманкой" для воров. Надо бы оружие покупать… Но у зятя есть ружье, так что, думаю, хватит. Дома не буду держать денег, хранить буду в банке, надеюсь, не обанкротится… На днях мне перечислили первые 50 000 гривен, пока там "набежит" миллион – придется рассчитывать на пенсию.

Из моих родных больше никто не играет в лотерею, и в Орешковцах нет таких ярых игроков. Моя жена первая говорила, что это дурачество (смеется — авт.) Еще в советские времена я играл в "Спортлото", может, уже с четыре машины проиграл за то время… Если бы в копилку собирал, бы бы свой миллион. Но люблю я это дело…

Бросил курить, так что можно играть. Уже 15 лет не курю – здоровье не позволяет, раньше по две пачки сигарет в день курения. Если пить и курить, то долго не протянешь. Сто граммов, конечно, можно на праздники. Вот с зятем опрокинули по рюмке за выигрыш, больше миллионное дело "обмоем" на Пасху.

Сейчас меня все поздравляют с выигрышем, родственники и односельчане нормально восприняли, хотя некоторых, конечно, жаба давит… Некоторые соседи чуть инфаркт не получили (смеется — авт.). В день розыгрыша моя жена была на работе. Вернулась домой — я ей рассказал. Не поверила! Пошла стала расспрашивать дочь, правда ли это. А потом еще меня сделала виноватым, потому что она из-за эмоций не могла всю ночь заснуть (смеется — авт.).

Сейчас терзаюсь, как распорядиться миллионом. На частичку выигрыша полечу себе ноги, остальное отдам детям и внукам. Хочу купить двум зятьям по машине, чтобы поменяли свои старые машины. Поедут за границу, пригонят себе новые — может, и меня когда-то подвезут (смеется — авт.). Не годится, чтобы люди говорили, что я — миллионер, а езжу на каком-то хламе…