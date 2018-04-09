История одной заробитчанки: пройдешь ад, а потом все проще

РИА Новости Украина

Трудовая эмиграция — одна из самых острых проблем на Прикарпатье. Значительная часть квалифицированного трудоспособного населения развивает экономику других государств, пишет Виктория Цисык.

Трудовая эмиграция на Ивано-Франковщие породила целый ряд социальных проблем: распадаются семьи, без присмотра остаются дети. Но, несмотря на это, женщины Прикарпатья все чаще выбирают путь заробитчанок. Сиделки, продавцы, швеи и сортировщицы — таковы распространенные профессии среди украинских работников.

О том, что заставляет поехать на заработки, о чем грустят больше, а также о том, насколько трудно адаптироваться в новых реалиях, рассказывает жительница Прикарпатья.

39-летняя Лилия летом прошлого года впервые выехала на заработки в Польшу. На ее выбор повлияли территориальная близость к Украине и новые возможности безвизового режима. Женщина официально трудоустроилась на завод в одном из польских городов.

— Низкий уровень заработной платы, высокие цены на коммунальные услуги, продукты питания, одежду — все это заставило меня покинуть дом и уехать в поисках работы. Первые впечатления после пересечения границы Польши — идеальные дороги, чистые обочины, засаженные поля. Кажется, что здесь не пустует ни один клочок земли. У домов нет двухметровых заборов, их вообще почти нет, много аккуратных домов. Улицы моют и убирают каждый день, для этого есть соответствующие фирмы и они действительно работают, выполняют свою работу добросовестно.

На дорогах — комфортабельные автобусы, которые, по сравнению с нашими ободранными маршрутками, сверкают чистотой. Водители аккуратные, вежливые, опрятно одеты. Видела нескольких в белых рубашках и галстуке. Билет можно приобрести непосредственно у водителя, но только когда автобус остановился. Беспокоить во время поездки — запрещено. И я пользовалась проездным на целый месяц, так удобнее.

"Просто так деньги здесь не платят"

— Приехать в Польшу, не зная языка, очень трудно. Поэтому, собираясь за границу, стоит изучить немного язык, тогда легче в общении. Работа была нелегкой. Первые две недели была без работы. Затем удалось пройти испытательный срок на заводе по производству автомобильных деталей. Работа была нелегкой, но просто так деньги здесь не платят.

Надо привыкать к дисциплине и графику в две-три смены. Просыпаешься в четыре утра, чтобы к шести уже быть на рабочем месте. Если ты работаешь на заводе или фабрике, то возможен 8 или 12-часовой рабочий день. Повсюду контроль, охрана, камеры наблюдения, обед по графику. Ты должен придерживаться норм и дисциплины, быть готовым работать как к дневным, так и к ночным сменам. Многие не выдерживают такого графика работы и через несколько дней возвращаются домой. Остаются работать более выносливые. Многое зависит от работодателей поляков, а еще больше — от агентств труда и украинских координаторов. Некоторые из них забывают о человечности и относятся к простым рабочих, мягко говоря, безответственно.

"Нужно знать, что подписываешь"

— Не всегда работа соответствует ожиданиям. Трудно работать на полях, складах, мясокомбинатах, птицефабриках. Иногда это адский труд. Когда едешь впервые, ты фактически ничего не знаешь об условиях трудоустройства, какие документы нужно подписывать, чтобы быть защищенным от нежелательных последствий (невыплата заработной платы или производственные травмы, болезни). На все это надо обращать внимание прежде всего. За месяц работы в Польше за свою работу можно получить от 2300 злотых — это 18-20 тыс гривен. Но везде по-разному, нельзя сказать так обо всех заведениях.

"Поляки не понимают, как можно выжить на 3-4 тысячи гривен в месяц"

— В наших магазинах бешеные цены на все — от еды до одежды. Если вспомнить о магазинах в Польше, то там почти каждый день есть выгодные продвижения (акции). И многие вещи можно купить со значительной скидкой. У пенсионеров — от тысячи злотых начальная пенсия, многие из них могут себе позволить все то, что нужно для нормальной жизни.

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Многие поляки, с которыми мне приходилось общаться, не понимают, как можно выжить на 3-4 тысячи гривен в месяц. Хотя вспоминают, что когда-то у них тоже не было стабильной работы: массовые увольнения, закрытие шахт, заводов, фабрик. Но после вступления в ЕС все пошло на улучшение. И многие поляки сами едут на работу в Германии, Англии, Голландии и Швеции, там большая заработная плата.

"У каждого работника судьба складывается по-своему"

— Однозначного ответа о труде за рубежом нет. Потому что у каждого работника складывается судьба по-своему: кто-то находит хорошую работу, хорошее отношение работодателя к себе, условия проживания, а у кого с этим не складывается. Отношение поляков к украинцам тоже разное. Все зависит от человека, но в большинстве все были приветливыми и дружелюбными. Помогали, если чего-то не знала.