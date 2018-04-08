Пластика побеждает? Современным "Барби" и "Кенам" нужно к... психиатру

РИА Новости Украина

В Италии все чаще пациенты просят пластических хирургов сделать их похожими на кукольных героев — Барби или Кена. Карло Гасперони (Carlo Gasperoni), доцент эстетической хирургии лица университета Тор Вергата в Риме, а также ряда других итальянских университетов, в прокомментировали Sputnik причины этого явления.

Все чаще в эстетической хирургии встречается синдром "Барби и Кена", когда девушки и молодые люди хотят стать похожими на этих кукол. Что вы думаете об этом?

— Мне кажется, речь идет о людях, у которых нет других радостей в жизни. Им кажется, что если они станут куклами, которых все любят, то их тоже полюбят. Проблема в кризисе личности, это незрелые люди. Это вопрос психиатрии, а не хирургии. Они хотят недостижимого. Даже если у кого-то и получается воплотить своею мечту, все равно это все не по-настоящему.

Хирурги, которым удается достичь таких результатов — блестящие специалисты с технической точки зрения. Но они ужасные врачи. Вместо того, чтобы помочь человеку реализовать эту сумасшедшую задумку, они должны направить его к психиатру.

Как в таких случаях должен действовать эстетический хирург?

— Это проблема общества, растерявшего свои ценности. Даже врачи с нравственной точки зрения больше не такие, какими были раньше. Прежде всего, медик должен быть верен клятве Гиппократа, то есть делать для пациента только хорошее, признавать его патологии. Нельзя идти на поводу у эстетических желаний пациента, если они выходят за рамки нормального.

instagram.com/anella_an_ Польская Барби

Бывали ли в вашей практике случаи, когда ваш пациент хотел стать похожим на какую-то модель или на куклу?

— Однажды ко мне пришел молодой человек с рисунками лица музыканта Стинга. Это были не фотографии, а точные рисунки его лица. Очевидно, парень хотел быть похожим на своего идола. Со мной такое происходило только пару раз. Ничего такого, что мы обычно видим по телевизору, не было.

Проблема в том, что на итальянском телевидении показывают людей, которых практически не отличить от Барби или Кена. Их показывают, хотя не нужно этого делать. Таким образом, у людей, чье психологическое состояние не до конца понятно, может появиться идеал, к которому они будут стремиться.

Многие подростки все равно обращаются к пластическим хирургам, чтобы переделать нос, увеличить грудь или уменьшить бока. Правильно ли, что пластические операции делают и подросткам, которые недовольны собственным телом?

— Каждый человек старается как можно лучше вписаться в общество. Очевидно, что некоторые вещи осложняют жизнь. Например, толстая девушка при помощи липосакции может вернуться в нормальное состояние, в котором другие ее примут, сможет найти молодого человека и так далее. Нос — это тоже особая часть нашего тела. Есть люди с очень страшными носами. Им сложно найти друзей и любовь. Понятно, что они должны решить эту проблему.

lolotabella Чешская Барби

Совсем другая история — это девушки, которые хотят себе большую грудь. Не надо потворствовать желанию девочек вставлять себе импланты, это безумие. В Италии запрещено делать пластику груди до 18 лет. Теоретически, в 18 лет человек уже взрослый и сам может делать выбор. Но у некоторых девочек уже в 12 лет 5 размер, и это влияет на них не только психологически, но и физически: ношение спереди 3-4 килограммов веса грозит искривлением позвоночника. Так что нельзя однозначно сказать, что пластическая хирургия в подростковом возрасте невозможна. Каждый случай следует рассматривать отдельно.

instagram.com/valeria_lukyanova21 Украинская Барби Валерия Лукьянова

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— Когда к пластическому хирургу приходит молодая красивая девушка, и она недовольна какой-либо частью своего тела или хочет увеличить грудь, что должен сделать врач: объяснить девушке, что она и так красивая, или сделать операцию?

— Хирург должен быть отчасти психологом, чтобы понять, идет ли речь о чем-то реальном и очевидном, или просто о глупостях. В последнем случае человека стоит отправить к психологу. В первую очередь нужно быть врачом, а не исполнять чужие желания.