Ударим по морозам и депрессии! В Сумах будут подогревать тротуары

РИА Новости Украина

Гололедица, грязь, колдобины, лужи на сумских тротуарах – все это в прошлом. Город, единственный в Украине, выиграл международный грант по строительству комплекса тротуаров с подогревом. Новшество кардинально изменит принцип уборки снега и сумской ландшафтный дизайн города, а также даст громадный экономический и имиджевый эффект, пишет Елена Кыслиця для издания «Панорама».

Проблема гололеда

В условиях холодного европейского климата уборка снега и безопасность людей при передвижении по скользким городским улицам становится актуальной каждую зиму. На Сумщине так же, как и на территории большей части стран Скандинавии, с наступлением холодов пешеходные зоны и дороги покрываются снегом и льдом.

Справиться с ними при помощи различных химических реагентов или соли представляется возможным далеко не всегда, поскольку это трудозатратные мероприятиея при этом даже их выполнение не гарантирует абсолютного результата. Как писала газета в одном из январских номеров, во время гололедицы в сумской травмпункт обращаются более 50 человек ежедневно.

Выйти из подобной критической ситуации позволяет такая технология, как подогрев асфальта. Наравне с подогревом скамеек, остановок общественного транспорта и прочих объектов городской инфраструктуры, она с успехом применяется в самых разных странах мира – особенно тех, где соответствующий погодный фон удачно сочетается с экономической возможностью строить такие дороги.

Почему именно Сумы?

Строительство тротуаров с подогревом в городе начнется уже нынешней весной. Эксклюзивный проект реализуется за средства Евросоюза при содействии программы Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. При отборе населенных пунктов учитывался ряд критериев. А именно – географическое положение, климат, менталитет населения и особенности городской инфраструктуры.

Так, рейтинго-инвестиционную коалицию в первую очередь привлек сумской эксклюзивный проект, хорошо известный под названием «Евродвор». Инвесторы убеждены, что подогревающиеся тротуары станут логическим продолжением европридворного движения. Так сказать, они стали предлогом и прологом для сухих стежек-дорожек, тем более что жители с большим энтузиазмом отнеслись к фигурным плиткам возле подъездов их многоквартирных домов.

Также серьезным аргументом при выборе Сум стало его географическое расположение – город является одним из самых северных областных центров Украины. Следовательно, его жители страдают от чрезмерной сырости, недостатка солнца и дефицита душевного тепла.

Да и социологические исследования подтверждают, что и сумчане, и гости города в студеные зимние дни остро нуждаются в дополнительном подогреве. А теплые тротуары помогут преодолеть сезонную депрессию, придадут городской среде домашний уют и морально-психологическую стабильность и позитив.

Последний аргумент очень значим в борьбе с негативным влиянием самого названия города Сумы, имеющим минорный налет грусти, невеселой ностальгии. Социологические эксперты подтверждают эту тенденцию случаями суицидального синдрома, демографическими проблемами и низким уровнем рождаемости населения.

Механизм подогрева городских тротуаров

За техническое сопровождение и логистику проекта отвечает финско-датско —украинская инженеринговая группа Pingvin&Procter. Его специалисты объяснили, как будет работать система подогрева. На первом этапе реализации проекта обогревательные коммуникации проложат в центральной части города, начиная от Театральной площади. Именно там, под чашами неработающих фонтанов, в пустующих подвальных помещениях установят мини-котел. Мощные насосные установки и конвекторы, изготовленные на одном машиностроительном сумском предприятии (естественно, сейчас – это коммерческая тайна), будут нагнетать и вдувать горячий воздух в подтротуарные спуски и подъемы.

Оптимальная температура пешеходного покрытия будет поддерживаться в пределах от 0 до +3 градусов Цельсия, а подтаявшие атмосферные осадки – стекать в уже имеющиеся ливневки.

Топливо и экология

В международной практике подогрева дорожных коммуникаций известны несколько источников энергоносителей – электрический, водяной, а также тепло из недр земли. В Сумах же планируется внедрить уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. Тепло будет добываться за счет утилизации и сжигания городского мусора. Такой алгоритм энергоносителя решает сразу несколько актуальных проблем.

Во-первых, экономятся средства из бюджета города. Ведь мусорный полигон постоянно требует больших ассигнований на обслуживание, устройство подъездных путей и расширение новых территорий для вывоза отходов. Во-вторых, освобождается огромное количество транспортных единиц и человеческий ресурс, занятый на уборке снега.

И в-третьих, это экологическая слагаемая международного проекта по внедрению подогрева тротуаров. Предлагаемая схема утилизации бытовых отходов дает массу преимуществ, которые сохранят природные территории от загрязнения, атмосферу – от выброса автотранспорта и мн. др.

Да и город Сумы обретет особую изюминку в дополнение к имеющим историческим достопримечательностям. Как отметил один из бывших мэров, он давно мечтал внедрить на территории нашего родного города подобную инженерную диковинку.

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Справка. В странах, где среднегодовая температура низкая и зима сопровождается осадками и гололедицей, устройство дорожного полотна с функцией подогрева позволяет снизить количество травм и повысить комфорт пешеходного и автомобильного движения.

Так, в список стран, строящих дорожное полотно с подогревом, входят:

Канада, США, Финляндия, Норвегия, Исландия, Япония.