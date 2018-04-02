Льготы в транспорте: "за" и "против"

РИА Новости Украина

Автор материала – Василий Александров.

Пока у одесситов главный вопрос – зачем нужна монетизация и к чему она приведет, пишет издание "Одесская жизнь".

Деньги вместо льгот

Теоретически, это означает, что все льготчики будут оплачивать свой проезд в транспорте "живыми" деньгами. А деньги на это получать от местных властей. Именно так, государство передало полномочия вводить монетизацию, определять ее объемы или же сохранять льготы областным властям. Дескать, "децентрализация, деньги у вас есть – решайте сами".

Теперь самое главное. Постановление определяет минимальные параметры монетизации – необходимо компенсировать не менее 30 поездок в месяц по средней цене коммунального (муниципального транспорта). То есть, областные советы и областные администрации могут установить большие лимиты для монетизации, или же сохранить льготы, а перевозку льготников компенсировать по той или иной схеме перевозчикам – это в их полномочиях.

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Власти крупных городов, вроде Одессы, где льготников много, этих полномочий лишены и пока что зависят от областей.

Пока же проект настолько сырой, что, как заявил глава департамента транспорта Одесского горсовета Александр Илько, в правительство будут обращаться за разъяснениями.

Кому в Одессе положен бесплатный проезд или монетизация

Важно понимать, что, например, в Одессе тех, кто имеет право льгот на проезд в транспорте согласно Законам Украины – не более 30-40 тысяч человек. Именно они могут гарантированно рассчитывать на монетизацию. А просто пенсионеры, которых в Одессе почти 240 тысяч, имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте уже не по закону, а согласно решению горсовета еще с 2016 года. То есть, монетизация их если и коснется — то лишь по доброй воле местной власти.

Разные точки зрения на монетизацию

С точки зрения пассажира, монетизация будет означать то, что вместо бесплатного проезда надо будет каждый раз достать деньги из кармана и оплатить проезд, имея при этом прибавку к пенсии в размере от 90 гривен и более в месяц.

С точки зрения перевозчиков это означает увеличение притока денег и, следовательно, возможность обновления подвижного состава в крупных городах.

А в сельской местности монетизация даст возможность частным перевозчикам работать там, где автобусных маршрутов отродясь не было. Потому что пенсионеры проезд не оплачивали, а их перевозку ранее никто никак не компенсировал.

С точки зрения бюджета Одессы это означает необходимость тратить ежемесячно не менее 35 миллионов гривен на монетизацию – если вводить ее не только для льготников, но и для всех пенсионеров. С точки зрения государства это попытка заменить "виртуальные" деньги адресной компенсацией и получить реальные цифры количества льготников и их поездок.