Из Одессы: украинцев собираются банкротить по-хитрому

РИА Новости Украина

Автор материала – Никита Додон.

Пока провластные СМИ по-голливудски отвлекают развлекают украинцев ужастиками о "предотвращенной атаке" Савченко на Верховную Раду, в стенах этого органа законотворчества депутаты провластной "коалиции" споро готовят согражданам сюрприз, могущий стать для многих – роковым: в угоду кредиторам "улучшают" процедуры банкротства физических лиц. Соответствующий законопроект № 6080 был принят в первом чтении 20 марта, пишет издание "Слово".

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Вот вам, бабушки, и – "Черный день"!

В Украине представители старшего поколения, дивя оптимистов, панически боятся, накопив долги, угодить в "кабалу". Поэтому – спешат оплачивать в срок по счетам "за ЖКХ", даже лишая себя жизненно необходимого полноценного питания.

А "потребительских кредитов" – сторонятся, как черт – ладана: предпочитают терпеть бытовые неудобства, ходить в старомодных, поношенных, латаных одежках. Однако ныне властьимущие, имея позиционное превосходство, смогли многократными повышениями цен и обесцениванием пенсий довести миллионы нетрудоспособных украинцев до "черты бедности". А угодившим в ряд "неплатежеспособных" готовят испытание – "банкротством".

"Банкротами" (от итальянской фразы bancarotta – "сломанная скамья") в Европе прозвали предпринимателей и иных плательщиков, отказывающихся в установленные сроки внести полагающиеся платежи. Эта проблема известна с давних времен и имеет два основных пути решения: либо принудительное отнятие у должника имущества и даже принуждение его к работам (вплоть – до обращения в особую категорию рабов, которых тысячу лет назад на Руси называли "закупами"), либо – узаконенная отмена долговых обязательств. Реформу второго типа впервые провел в VII веке до н. э. политик Солон, став архонтом-эпонимом Афин, и его пример многие в Греции до сих пор считают – заслуживающим повторения.

Но в Украине ныне законами ведают послушные кураторам Запада и лояльные крупным бизнес-группам. А те настроены решать проблемы – за счет массы рядовых украинских плательщиков, и их подход воплощен в проекте "Кодекс Украины по процедуре банкротства". Его соавторами выступили 26 народных депутатов из провластных фракций: в их числе – "фронтовик" А. Иванчук (первый в этой компании) и одессит Г. Чекита (из БПП).

Задумки беспощадных новаторов

В Украине с января 2013 г. обновлена редакция закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Призванный улаживать споры между бизнесменами, этот нормативный акт достаточно лоялен к должникам и мало касается граждан, как физических лиц. Эти "недостатки" и взялись устранить Иванчук и Ко, указав в Пояснительной записке цели проекта:

"Підвищення… рівня захищеностіправ кредиторів, вдосконалення… продажу майна боржника на аукціоні,… виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які… потребують допомоги з боку держави".

Процедуры банкротства авторы намерены "исправить" – к выгоде кредиторов и повысив значимость законов в этой сфере до статуса особого "кодекса". При этом предлагают серию важных новаций. Так, из статьи 212 Хозяйственного кодекса хотят удалить применение к неплатежеспособным должникам такой меры, как "мировое соглашение".

В Гражданский кодекс Украины добавляют статью 48-1, позволяющую открывать дела о банкротстве против физических лиц (неспособных "погасить" долги). Зато из статьи 191 удаляют норму о государственной регистрации прав на земельные участки и недвижимое имущество предприятий. И меняют (в ст. 520) порядок замены должника в обязательствах.

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины дополняют нормами о применении компьютерной "системы автоматизированного ареста средств" на банковских счетах и в электронных реестрах должников и "немедленном" выполнении иска кредитора после ареста средств должника.

Из закона "Про ипотеку" исключают базовую норму (!) о "предмете ипотеки" (ст. 5). А вместо реальной стоимости предмета ипотеки предлагают (в ст. 18) учитывать сумму, на которую застрахован предмет ипотеки. Поскольку обычно "страховка" не покрывает всю стоимость имущества, это позволяет кредиторам отнимать его у должников – по дешевке…

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Оценка ГНЭУ: вернуть проект авторам на "доработку"

Согласно давно установленной процедуре все проекты сменяющихся в Раде "законотворцев" подлежат проверке специалистами Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Аппарата Верховной Рады. Эксперты О. Куципак и И. Крегул выявили в "шедевре" Иванчука и Ко массу несоответствий законодательству Украины и выдали рекомендацию: "поданий законопроект доцільно направити на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій".

Специалисты раскритиковали среди прочего и предлагаемую новацию создания "системы автоматизированного ареста средств" с участием судей. Еще более детально были отмечены предлагаемые ущемления прав физических лиц-должников.

Ведь в статье 152 этой "иванчуковщины" предложено одной из мер наказания… запрещать им продолжать заниматься независимой профессиональной деятельностью в качестве адвокатов, нотариусов, частных исполнителей и ряда других. Но это явно противоречит нормам статьи 43 Конституции Украины и здравому смыслу: как такие деятели смогут возвращать долг, если им мешать работать по специальности?

Отвергнута и новация запрещать "реструктуризацию" или прощение долгов по кредитам, полученным на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши. При том, что такие позиции можно трактовать достаточно вольготно: телевизор, например, не является предметом "первой необходимости", а квартиру улучшенной планировки – кто-то сочтет "роскошью"…

С другой стороны, эксперты выявили лазейку, которую авторы "кодекса банкротств" создали для уклонения недобросовестными должниками от своих обязательств путем "фиктивных банкротств" (что стало распространенной формой мошенничества в отношениях юридических лиц).

В процедуре исполнения судебных дел по банкротствам физлиц эксперты отвергли и новацию наделять избыточными правами назначаемых "арбитражных управляющих". И указали ряд коррупционных рисков диктата таких "арбитров", что является не игрой воображения, а знанием недавней действительности: в начале ХХI в Украине через процедуру "банкротств" были вредительски разграблены и уничтожены при соучастии арбитражных управляющих имущественные комплексы тысяч заводов, фабрик и иных предприятий.