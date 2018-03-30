Ужас по-винницки. Дочь оставила престарелую мать на вокзале

AFP PHOTO/SERGEI SUPINSKY

РИА Новости Украина

Автор материала – Виктор Скрипник.

Неделю провела на вокзале 69-летняя инвалид первой группы Янина Смулка. Плачущую бабушку случайно встретили волонтеры начали помогать, но… Печальный конец у этой истории, произошедшей в Крыжополе, пишет издание "20 минут".

Волонтеры из Крыжополя проявили неравнодушие к чужой бабушке. А вот ее дочь повела себя с мамой не по-человечески. Даже после этого старушка повторяет, что любит ребенка.

"Какой бы Ярослава ни была, она моя, и я от нее не уйду", — говорила женщина волонтерам, которые намеревались забрать ее с вокзала и устроить в дом престарелых.

Оставила без копейки, но я все равно ее люблю

О старушке Янине Смулке рассказала мать троих малолетних детей из Крыжополя Анастасия Сименцова. Анастасия говорит, что встретила бабушку случайно возле управления соцзащиты. Та сидела на скамейке и вытирала слезы. Успокоила, спросила, что случилось. Выяснилось, что бабушка с 41-летней дочерью Ярославой приехали из села Городковка, где выписались с прежнего места жительства. Добрались на железнодорожный вокзал в Крыжополе. Планировали ехать на Хмельниччину.

"Дочь сказала: "Жди меня здесь". Куда делась — не знаю, — говорила измученная женщина. — Телефона у нее нет. Паспорт свой оставила у меня".

Бабушка показала два паспорта. Один свой, второй дочери. При ней было удостоверение инвалида первой группы. По словам немощной женщины, у нее не осталось ни копейки денег. Перед тем, как уйти, дочь взяла у мамы последних 20 гривен. Бабушка говорит, что у Ярославы был мужчина. Предполагает, что та может быть с ним.

vn.20minut.ua Паспорта дочки и матери из Винницкой области

Информацию о бабушке с вокзала Анастасия распространила в группе "Мой родной и волшебный Крыжополь". На следующий день волонтеры принесли продуктов. Повели бабушку в Пенсионный фонд. Там не нашли ее фамилию в базе данных. Посоветовали идти в отдел соцзащиты. По словам Анастасии, бабушка очень медленно ходит. Опирается на палку. Рассказала, что перед этим сломала ногу. Лечилась. Все равно больно ходить.

"Мы так медленно шли, что в тот день в отдел соцзащиты уже не успели, — говорит волонтер. — Договорились на следующий день. Утром я отправила двоих детей в школу, третью отвела в детский сад. Сразу пошла на вокзал. Но бабушки там не застала. Не было ее ни в отделе соцзащиты, ни на рынке, ни в магазинах, куда я заглядывала".

Об истории с бабушкой и ее загадочном исчезновении журналист рассказал на сайте 20 минут/RIA. Через два дня после того работница отдела коммуникаций областной полиции Ирина Добровольская сообщила, что полиция встретила бабушку на том же Крыжопольском железнодорожном вокзале. Мы сказали об этом волонтерам. Они снова отправились к старой женщине.

"Сначала бабушка категорически отказывалась от того, чтобы ее поместили в дом престарелых, — говорит Анастасия Сименцова. — Говорила, что все равно дождется дочери. Но на следующий день согласилась. Пока мы ходили решать вопросы, бабушка опять куда-то исчезла".

Искать надо дочь, а не маму

Когда Анастасия расспрашивала на вокзале людей, не видели ли они бабушку, к ней подошла кассир. Рассказала, что стала очевидцем, как поздно вечером к старушке подходила женщина. Они разговаривали. Бабушка передала ей деньги. Куда они отправились, не знает. Возможно, сели в электричку, приехавшую в то время.

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"О том, что бабушке оказали помощь, я узнала из сообщения в группе "Мой родной и волшебный Крыжополь, — говорит собеседница. — Его разместила работница отдела соцзащиты. Еще меня поразило, что бабушку узнала женщина из села Шарапановка нашего района. Она подошла к нам и спросила, почему это бабушка Янина не в деревне, а на вокзале. Рассказала, что у нее есть дом. Что живет с дочерью. Назвала имя дочери – Ярослава. Говорила о неком мужчине, что его приняла дочь и живет с ним. В селе говорят, будто он вернулся из мест лишения свободы. Возможно, они сбежали от него. Прежде кассир обратила внимание на синяки на лице дочери".

После этого волонтеры поняли, что надо искать не бабушку, а ее дочь. У нее спрашивать, почему мать живет на вокзале. Впрочем, делать это должны другие службы. Как сказала одна из волонтеров, все равно время от времени перед глазами возникает сутулая фигура бабушки с палкой в руках.

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"Невольно задумываешься, где она сейчас?— говорит женщина. — Что с ней?.. Хоть и чужая, но все же мы люди. Если дома такие невыносимые условия, то, конечно, ей лучше бы в дом престарелых. А она настаивает на своем: "Не оставлю дочь". Дочь тем временем, очевидно, неспроста оставляет на вокзале старушку-маму. Неравнодушные люди дают из жалости какие-то копейки. Дочь приходит и забирает их у мамы. Люди писали, что видели их на вокзале в Вапнярке. Куда она еще повезет немощную женщину?".