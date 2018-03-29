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    Из Одессы: половодье в "украинской Венеции"

    (обновлено: )15
    В регионе подтоплены с десяток домов и огородов в низовой части. Но откачивать воду бесполезно, потому что все равно зальет. В то же время настоящего наводнения, говорят специалисты, скорее всего, не будет.
    Подтопление в Вилково
    Думская.net

    РИА Новости Украина

    Утром 27 марта многие жители Вилкова были крайне удивлены сообщениями центральных каналов о наводнении в их городе. Быстро одевшись и напялив резиновые сапоги, они поспешили на улицу, чтобы выяснить, насколько серьезна ситуация. И не обнаружили во дворах ничего особенного, кроме обычной весенней слякоти.

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    timer-odessa.net
    Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

    Аналогичную картину, далекую от медийной псевдореальности, застал в "украинской Венеции" и корреспондент "Думской" Сергей Смоленцев.

    Мария Ивановна волнуется, часто моргает и нервно перебирает пальцами узелки старенького полотенца.

    "Мне позвонила дочка из Киева и буквально подняла меня с кровати сообщением, что у нас в городе начался потоп. Я выскочила на улицу, но, слава Богу, это были выдумки журналистов, — рассказывает вилковчанка. — Сегодня - это не потоп, а так, развлечение. Вот в 1969 году был, действительно, потоп".

    Думская.net
    Подтопление в Вилково

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    События почти пятидесятилетней давности горожане запомнили надолго. Из-за ледяного затора, случившегося в устье реки, уровень воды в городских низинах поднялся на два метра. Даже на самых высоких участках центральной части города люди передвигались почти по пояс в воде. Власти задействовали военную авиацию. Она безуспешно пыталась бомбить ледяные заторы, но вред от бомбежек превосходил полезные последствия. Взрывная вода довершала разрушение домов и хозяйственных построек, начатое водой. Ледяная пробка при этом не рассасывалась.

    Думская.net
    Подтопление в Вилково

    На второй день с транспортных самолетов сбросили тюки с болотными сапогами и другой непромокаемой одеждой. Жителей с помощью амфибий свезли в двухэтажные здания. Спасти удалось всех. Через три дня наводнение закончилось так же быстро, как и началось.

    Женщина, просящая милостыню на ступеньках подземного перехода
    REUTERS Gleb Garanich
    Тренд дня: "Слабые, старые, нищие и негодные должны умирать или уезжать"

    Сегодня здесь намного спокойнее. Подтоплено с десяток домов и огородов в низовой части города. Откачивать воду бесполезно: все равно зальет. Настоящего наводнения, говорят специалисты, скорее всего, не будет.

    Утренняя паника в СМИ не смогла нарушить городскую суету. Вилково живет обычной жизнью — работают магазины, по улицам снуют авто, а визит губернатора и спасателей вызвал лишь незначительное оживление.

    Вилковчане в буквальном смысле живут на воде, поэтому привыкли к капризам погоды и великой реки. Почти в каждом доме есть лодка, которая одновременно является кормилицей. Правда, в этом году рыбаки жалуются на отсутствие знаменитой дунайской селедки. Путина уже началась, но рыбы почти нет, она пока не идет на нерест. Возможно, виновата холодная погода, и все надеются, что через пару дней, с наступлением тепла, дунайка наконец явится в Дунай.

    Думская.net
    Подтопление в Вилково

    Задержатся и овощи с фруктами. В прошлые годы в конце марта уже всходил ранний картофель, а в этом его еще никто не сажал. Знаменитая вилковская клубника, видимо, тоже будет позже обычного.

    Думская.net
    Подтопление в Вилково

    Но вернемся к возможному наводнению. Вообще-то, шутки с Дунаем всегда плохи. Народ жалуется, что сейчас никто не занимается восстановлением и укреплением дамб, построенных еще при Советах, в 1950-70-х. По словам вилковчан, заняться защитными сооружениями обещают последние двадцать лет, но воз, простите за избитый фразеологизм, и ныне там. Все надеются на авось. А ведь, случись что-то с дамбами, события 1969-го покажутся сущим пустяком…

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