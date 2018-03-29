Австралия наша: как живут украинцы в стране кенгуру

РИА Новости Украина

Автор материала — Надежда Федечко.

Ну не может украинец даже по ту сторону экватора жить без кустика помидоров или грядочки картофеля, пусть даже огород — всего один квадратный метр… Поэтому наши земляки в Австралии обустраивают грядки у своих домов и собирают щедрый урожай. Например, огурцов, которые затем квасят. Ведь в стране кенгуру такое блюдо совсем не популярно, пишет издание Экспресс.

Массовая эмиграция украинцев в Австралию началась в 1948-м. За океан, на поиски лучшей доли, отправлялись преимущественно узники концлагерей или те, кого вывезли на принудительные работы на территории Германии, освобождены впоследствии войсками США и Великобритании. В Украину эти люди не рисковали возвращаться, потому что там их могла ждать тюрьма или лагеря.

Сейчас в Австралии живет примерно 38 тысяч украинцев. Диаспора активно влияет на политику страны: недавно Австралия присоединилась к международной платформе "Друзья деоккупации Крыма". Ранее австралийский сенат признал Голодомор геноцидом и ежегодно чтит его жертв.

Ком родной земли

…Собираясь к родственникам в Австралию, собираю в чемодан подарки: вышиванку, резную тарелку, деревянные игрушки. И думаю: ну зачем людям, которые никогда не были в Украине, эти сувениры? Впрочем, прибыв в страну кенгуру, я понимаю, как ошибалась!

В Мельбурне в доме моей 69-летней двоюродной сестры Ирины Бобик, которая работает мерчендайзером, целый стеллаж заполнен украинской атрибутикой: гетманская булава, писанки, тарелки, вышитые салфетки, статуэтки казаков…

"Такой "украинская шкаф" есть у каждого из наших земляков, — говорит Ирина. Женщина родилась в Германии, в лагере эмигрантов. Ее родители прибыли в Австралию, когда Ирина была еще младенцем. Семья всю жизнь питала любовь к Родине. - У моей мамы была украинская комната: вышитые скатерти, подушки, кровать, застеленная покрывалом, на стене - портрет Шевченко. В ящике она хранила комок украинской земли с могилы ее отца".

REUTERS AAP/Dave Hunt Циклон "Дебби" в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте

Семья Ивана и Анны Перчак переехала в Астралию в 80-х годах с территории Польши, из города Гижицкий, что на Мазурах — там они оказались из-за операции "Висла". Сегодня Анна и Иван — пенсионеры. В их доме вижу карту на полстены, где указана территория расселения украинцев — вместе с Кубанью, Ставропольем, Берестейщиной, Холмщиной, Подляшьем, Надсяньем, Лемковщиной…

Ирэне было всего три года, когда она попала в Австралию вместе с родителями. Плыли сюда пароходом несколько месяцев. Сейчас в ее семье самая реликвия — вышиванка. В этой одежде крестили уже несколько поколений семьи. На днях ее одели внучку Ирэны — Ясмин Луизу, которую окрестили в украинской церкви Андрея Первозванного в Сиднее. Был на девочке и венок с желто-голубых цветов.

Папа Ясминки, 40-летний Нестор, — украинец, мама — полушотландка-полуиспанка Эмма, которая почти все понимает по-украински, а разговаривать еще учится.

Местная диаспора часто готовит украинские блюда, чаще всего — борщ и вареники. На Святой вечер обязательно лепят ушки с грибами к борщу. Любят деруны, хотя считают их вредной пищей. А еще в почете голубцы.

Они приехали за успехом

"Мой муж Игорь Гордеев попал в Австралию в 16 лет. Очень мечтал учиться здесь, — рассказывает жительница Сиднея Люба. - И его мечта сбылась: стал доктором экономических наук, директором украиноведческих студий".

Успехов на Зеленом континенте достигли немало наших соотечественников: скажем, Наталья Суховерская, профессор Сиднейского университета, исследует инновационные технологии лечения рака, попала в рейтинг "100 самых влиятельных женщин Австралии".

Профессор Алекс Бобик — признанный специалист по сосудистой биологии и сердечно-сосудистых болезней. Известный политик Мэтью Джейсон Гай, лидер Либеральной партии в штате Виктория, дедушка и бабушка которого — украинцы, окончил аспирантуру по украинскому языку и культуре в университете им. Монашеская в Мельбурне.

Многие украинцы перебрались в Австралию в последние 10-20 лет. Например, львовянин Игорь приехал на строительство спортивных объектов к Олимпиаде-2000 в Сиднее. А потом остался в стране нелегально. Восемь лет потратил на суды для легализации, в результате был депортирован. Однако через несколько лет таки вернулся в страну кенгуру.

PETER PARKS / AFP Мощный циклон "Дебби" в Австралии

Одесситка Елена Иванова выехала по программе трудовой эмиграции — Австралия нуждается в высококвалифицированных специалистах, в частности, программистах.

Василий, руководитель хора церкви Андрея в Сиднее, в Австралии уже 13 лет.

"Я — профессиональный музыкант и преподаватель пения. Зарабатывал на жизнь на стройке, — рассказывает мужчина. - А потом узнал, что в церковь нужен руководитель хора, взялся за эту работу, выполняю ее бесплатно. Но благодаря этому смог легализоваться, забрать из Украины семью. здесь нам живется очень хорошо".

Место для молитвы и кофе

В Австралии действует много украинских организаций, активные — Союз украинской молодежи, "Пласт", Союз украинских организаций в Австралии, Союз украинок Австралии. Работают и украинские субботние школы: в Сиднее их 7, в Мельбурне 6, одна — в Джилонге, две — в Перте. А еще игровые группы для дошкольников: здесь учат языку, украинской культуре, литературы, истории, игре на бандуре и других музыкальных инструментах, украинскому танцу. Школы финансируются поровну с грантами австралийского правительства и пожертвованиями родителей.

Украинских церквей здесь аж 13. Иду в Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла епархии УГКЦ Австралии и Новой Зеландии, в Мельбурне. Служба не отличается от привычной в Украине, ведется на украинском. Дополнительно мне дали распечатку литургии на английском. И самую проповедь владыка Петр Стасюк произносит на двух языках.

Интересно, что люди кладут на поднос не только деньги, но и подписанные конверты — это именные пожертвования от прихожан, суммы в них — преимущественно по 100-200 долларов на определенные нужды, например, ремонт крыши.

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Церковь для местных украинцев — не только место для молитвы, здесь проходят совместные празднования Рождества, Пасхи, Шевченковских дней. Рядом в лавке можно купить украинские газеты, сувениры, книги или выпить кофе.

…Понемногу Австралия становится ближе к нам. Скажем, в 2014-м открыла посольство в Киеве (до этого наши граждане за визами должны были обращаться в Москву). К слову, для самых австралийцев, и украинского происхождения тоже, для въезда в Украину также требуется виза. К счастью, с прошлого года ее можно получить в украинских аэропортах по прибытии.