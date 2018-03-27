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    "Чернобыль под окнами". В Тернополе – против строительства автомоек

    (обновлено: )53
    Чтобы защитить одну из немногих зеленых зон в микрорайоне, жители вышли на пикет. Застройщик говорит, что готов на компромиссы, но от строительства автомойки отказываться не собирается, потому что набрал кредитов.
    Акция против автомоек в Тернополе
    te.20minut.ua

    РИА Новости Украина

    Автор материала – Юлия Никитина.

    Без ведома жителей 16 февраля 2018 года на ул. Довженко в Тернополе срезали 30 деревьев. А когда люди узнали, что там еще и будет три автомойки – вышли на пикет, пишет издание "20 минут". 

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    "У нас и так очень загрязнен микрорайон: напротив железная дорога, немало гаражей, рядом Объездная со сплошной сетью моек. Только нам еще три мойки под домом не хватало, – жалуется жительница Мария. — Была одна футбольная площадка, так и ее застроили. А теперь еще и посягнули на зеленую зону, до которой от дома – 22 шага. Техника работает каждый день — и по выходным, и ночью".

    te.20minut.ua
    Акция против автомоек в Тернополе

    И не одну мойку решили строить, а целых три, в которых будут использовать много аэрозольных средств, химикатов, добавляет женщина.

    "А законодательно запрещено строить такие объекты у жилой зоны — это будет Чернобыль под окнами, — говорит возмущенная жительница. — Мы обращались и в прокуратуру, и в горсовет — ответов нам так и не дали. Значит, это выгодно кому-то влиятельному". 

    Один из жителей, Виталий, говорит, что строительство мойки – незаконно, поскольку участок горсовет отдал под торговлю.

    Застройщик Степан Балко говорит жителям, что торговля и автомойка — одно и то же, поэтому не понимает, почему подняли шум.

    te.20minut.ua
    Акция против автомоек в Тернополе

    "От строительства мойки я не откажусь ни в коем случае, потому что много денег ушло на кредиты и закупку техники, — говорит застройщик. — Но я готов на компромисс: сделать мойки закрытого типа или посадить на участке деревья вместо срубленных и установить детскую площадку". 

    Если к жителям никто не прислушается, они обещают перекрывать движение транспорта на Объездной.

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