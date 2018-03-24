"Экологическая катастрофа". Почему во Франции исчезают птицы?

РИА Новости Украина

В первый день астрономической весны, в 20 марта, во Франции был опубликован доклад об исчезновении птиц в сельской местности. Ученые из Национального центра научных исследований и Национального музея естественной истории провели два параллельных исследования и пришли к одному и тому же выводу: "за последние 17 лет популяции птиц в зонах земледелия сократились на треть", пишет Sputnik Франция.

Что происходит и как остановить исчезновение птиц?

Жером Дюпюи из французской Лиги защиты птиц:

"Можно сказать, что речь идет об экологической катастрофе. Биологическое разнообразие начало сокращаться не вчера – и на планете, и во Франции под угрозой исчезновения оказалось множество видов".

"В зоне земледелия птицы находятся наверху трофической (пищевой) цепи. И если есть проблема с сохранением этих видов, это говорит о плохом состоянии системы в целом".

"Проблема в том, что в последние годы изменились сельскохозяйственные методы: массово используются пестициды, неоникотиноиды, сельское хозяйство все больше механизируется, все шире используются сельскохозяйственные машины, все раньше начинается сбор урожая. Все это приводит к массовому исчезновению этих видов, которым не хватает времени для того, чтобы приспособиться, которые не поспевают за этим ритмом".

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"В ближайшие годы (нужно) изменить методы ведения сельского хозяйства так, чтобы больше заботиться об окружающей среде, больше заботиться о видах, населяющих сельскую местность".

"Если исчезают насекомые, если создаются зоны, лишенные биологического разнообразия, это конец".

"Хотим ли мы стерильную природу, которая будет производить только сельхозпродукцию, или же мы хотим сельское хозяйство, которое будет развиваться, сохраняя биологическое разнообразие?".

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