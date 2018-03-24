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    Из Днепра. Здесь все-еще живет история, пока

    (обновлено: )83
    За десятки и даже сотни лет районы Днепра кардинально изменили свой облик. За это время реконструировали огромное количество старых сооружений и построили столько же "свежих".
    Внутренний дом старого дома в Днепре
    Информатор

    РИА Новости Украина

    Многие считают, что с годами Днепр превратился в огромного бетонного монстра со ставшей уже типичной для мегаполисов архитектурой. Но говорят, что если, гуляя по городу, иногда отрывать глаза от смартфона и смотреть по сторонам, можно обнаружить много интересного, пишет издание "Информатор". 

    Старые здания Днепра
    gazeta.dp.ua
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    В наши дни Днепр выполняет функцию мегаполиса так, словно никогда и не было иначе. 

    Новую архитектуру Днепра сложно понять, не зная ее истории. Поэтому Информатор предлагает ненадолго вернуться в прошлое и выяснить, что таит в себе здание Торгового центра на улице Святослава Храброго, 35.

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    Забавно, что отреставрированное старинное здание было вынуждено привыкнуть к новым для себя функциям "торгаша", поскольку строилось оно совсем не для этого. 

    В середине 1900-х Екатеринославская городская дума приняла решение о застройке некогда Сенной площади (позже – Базарной, Верхне-Базарной, Чкалова) общественными зданиями. Практически в это же время заявку подало и Екатеринославское общество с целью разместить здесь собственное Коммерческое училище. 

    Историческое фото
    Здание Коммерческого училища в Екатеринославле

    Изначально учебное учреждение расположилось в доме Рагинских (проспект Дмитрия Яворницкого, 102), но количество абитуриентов было настолько велико, что руководство задумалось о строительстве собственного здания необходимых размеров. Городская дума пошла навстречу Обществу приказчиков, и уже в 1908 году бесплатно отвела под застройку участок на Сенной площади, но с одним условием: в случае, если здание не будет построено в течение двух лет, земельный участок возвращался обратно в собственность города.

    Информатор
    Здание Коммерческого училища уже в Днепре

    Строительство началось летом 1909-го года и в мае 1910-го здание Коммерческого училища уже было полностью окончено. Уложиться в сроки удалось благодаря жесткой экономии на отделке: наружный декор из профилированного кирпича был выполнен скудно, а внутренний вовсе отсутствовал. Кроме того, здание, рассчитанное на 200 учеников, было значительно меньше современного и состояло только из углового бока с двумя двухэтажными крыльями. В помещении также разместили торговый класс – что-то наподобие курсов повышения квалификации.

    Историческое фото
    Здание Коммерческого училища в Екатеринославле

    Во владениях Общества приказчиков здание пробыло всего полгода. В октябре 1910-го оно было ликвидировано, а если быть точнее – влито в Екатеринославское общество взаимовспомоществования служащих в конторских, торговых и коммерческих заведениях, куда перешло и само Коммерческое училище. Это название стало совершенно непроизносимым, поэтому его официально стали называть Вторым Екатеринославским Коммерческим училищем.

    Информатор
    Здание торгового центра в Днепре на месте исторической постройки

    Спустя пару-тройку лет к зданию училища пристроили трехэтажный корпус со стороны нынешнего переулка Ушинского. Но, несмотря на расширение, мест для учащихся по-прежнему было маловато, поскольку в 1915/16 учебном году их количество достигло 900 человек. 

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    Недолго думая, совет университета запланировал строительство еще одного корпуса, который должен был включать учебные классы, физический, химический и товароведческий кабинеты, рекреацию, гимнастический зал, библиотеку и столовую. В мае 1916 года город выделил дополнительный участок, а в Министерстве торговли и промышленности даже предоставили дотации на расширение здания, но реализовать задуманное руководство учебного учреждения так и не смогло.

    С тех пор история здания пошла по наклонной: в ходе первой советской реформы образования коммерческие училища были ликвидированы. В связи с этим здание заняли несколько учебных заведений: Школа фабрично-заводского ученичества мукомолов, Школа помврачей (фельдшеров) и акушерские курсы. Здесь также проводились общественные лекции и чтения, благодаря которым бывшее училище некоторое время носило название "Народный университет". 

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    Позже в здании то появлялись, то исчезали средние школы, но точку в летописи помещения поставил пожар, который практически полностью уничтожил старинное здание. Город так и не смог отыскать средства на его восстановление и предпочел продать здание в частные руки.

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