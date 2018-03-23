Движемся вперед под флагами "зрады" и обнищания — популизм велик

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что очередные президентские и парламентские выборы состоятся в следующем 2019 году, страна де-факто входит в новый электоральный цикл. Кандидаты и партии живут в предвкушении выборов, разворачивают штабы, договариваются о политических альянсах и пытаются продемонстрировать как можно большую заботу о знаменитых "маленьких украинцах". Их соблазняют как не улучшением жизни уже сегодня, то победой весны и справедливости, как не жизнью по-новому, то миром и развитием, пишет издание ZAXID.net.

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Чем ближе к выборам, тем слаще обещания звучат из уст политиков. Особенно тех, которые находятся в оппозиции и мечтают стать властью. Ради нее они могут наобещать что угодно. Неважно, что их лозунги — голословные и не имеют механизмов и ресурсов для воплощения.

Но как будоражат воображение обещания европейских зарплат и пенсий в размере 1000 и 500 евро. Особенно в стране, граждане которой живут в состоянии перманентных социально-экономических проблем, усиленных фактором внешней вооруженной агрессии и критически низким уровнем доверия к государственным институтам.

Плюс ко всему этому — короткая электоральная память украинцев, которые практически мгновенно забывают о поступках и заявлениях политиков и готовы снова голосовать за них. Особенно это трогает на фоне постоянных призывов о необходимости новых лиц и перезагрузки власти. Все это вместе создает крайне благоприятную почву для популизма, который в нынешней ситуации является очень угрожающим.

Призрак популизма

Об опасности популизма часто говорят представители власти, которые испытывают конкуренцию со стороны политических соперников и призывают их обуздать амбиции ради проведения реформ, надеясь, что народ их почувствует и оценит.

"В политике, как в обычной жизни: что тяжелее ситуация, тем меньше прислушиваются к традиционной медицине. Тем больше спрос на знахарей, мольфаров а также апостолов. Популизм и атаманщина — это еще два вызова, которые стоят перед нами", — заявил недавно президент Украины Петр Порошенко.

Премьер Владимир Гройсман называл популизм одним из трех системных врагов государства — наряду с российской агрессией и коррупцией. Председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, экс-министр экономики Словакии Иван Миклош вообще считает, что популисты — это еще большая угроза, чем Россия. Ухудшение уровня жизни, рост инфляции, падение гривны, по его мнению, связаны не с проведением "непопулярных" реформ, а наоборот — с запоздалым воплощением необходимых преобразований.

Но не только власть и ее советники видят угрозу в нарастании популизма. Об этом говорят социологи и моральные авторитеты страны. Еще два года назад, то есть задолго до выборов, члены инициативной группы "Первого декабря" выступили с обращением, в котором они утверждали, что "популизм буйным цветом расцветает в Украине".

"Популизм стал реальной угрозой украинской государственности. По самой своей природе он не способен к конструктивной работе. Ему чужды национальные, государственные интересы. Он крайне далек от народа, за который так "болеет"", — отмечают авторы обращения.

Эти образные сравнения можно было бы воспринимать не более как точные стилистические фигуры, если бы они не подтверждались реальностью. Недовольство людей властью можно понять. Так же можно признать необходимость проведения избирательной реформы и создание антикоррупционного суда. Но так же очевидно, что эту волну пытаются оседлать политики-популисты, чтобы на ее гребне попасть / вернуться на властный Олимп.

Ослепленные целью, они готовы нести абсолютную чушь. Недавний фронтмен протестного движения, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили не только угрожал Порошенко импичментом, но и обещал реформы за 70 дней, говорил о 300 "спартанцев", которые придут в новую Верховную Раду и не будут связаны ни с одной политической силой. Это интересно: парламент — представительный орган, отражающий политическую структуру и предпочтения граждан. Но "спартанцы" будут абсолютно независимыми. Еще фантастичнее тезис о том, что после отставки Порошенко пенсии вырастут в три раза за год, а за одну каденцию "нормальной власти" — в 7-8 раз.

РИА Новости Украина Константин Гришин Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве

Абсурдность ситуации усугубляется и тем, что по закону сам Саакашвили не мог баллотироваться ни в парламент, ни в президенты. Кроме того, его рейтинг стремительно падал. Тем не менее, он оставался раздражителем для власти, которая сама себе создала такую проблему, взбудоражив карьерные амбиции Михо, и, в конце концов, выдворила его из страны, границу которой он "героически" прорвал. До недавнего времени популярный в Украине политик с реноме реформатора за несколько лет превратился в маргинала, от которого отвернулись даже попутчики из среды антикоррупционных активистов.

Зато антиправительственные вече, как магнит, начали привлекать агрессивных ксенофобов, которые в Шевченковские дни отличились антисемитскими заявлениями о "сионизации Украины", "жидов, которые захватили Украину". Некоторые митингующие договорились до того, что "разоблачили" план "сионистской клики" привезти в Украину 12-15 миллионов израильтян (при том, что население Израиля — более 8000000). Это, кстати, не первый случай: ранее над "Вальцманом-Порошенко" смеялась в соцсетях спикер Саакашвили.

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С людьми и для людей

На ниве популизма давно и продуктивно работает Юлия Тимошенко. Ее козырные темы — измена, тотальное обнищание и геноцид. Наверное, именно с ее подачи последнее слово вошло в активный обиход и политикума, и избирателей, которые применяют его при первой же возможности. При этом их совершенно не волнует, что такой терминологией нельзя бездумно оперировать.

К этому призывал и Порошенко, выступая на траурных мероприятиях по случаю годовщины Голодомора (между прочим, есть еще одна дикая фраза из обывательского репертуара: "А что, разве сейчас не Голодомор?"). Однако Тимошенко проигнорировала этот призыв и сказала, что мы еще посмотрим и выясним: не являются действия нынешней власти геноцидом?

Конечно, лидер "Батькивщины" — не единственный игрок на поле популизма. Там же "пасутся" Олег Ляшко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и когорта новоиспеченных социалистов в лице Сергея Каплина, Ильи Киви и Михаила Добкина. И что характерно, безответственная болтовня о сплошной измене и тотальном обнищании дает результат.

Недавно Киевский международный институт социологии обнародовал потрясающие показатели рейтингов политиков, свидетельствующие о том, что популизм набирает силу в Украине. Список лидеров президентской симпатий выглядит так: Тимошенко (24,6%), Ляшко (15,5%), Гриценко (12,5%), Порошенко (9,8%), Бойко (9,7%), Рабинович (9,5%). В парламент могут попасть "Батькивщина" (22,5%), Радикальная партия Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), БПП "Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6%), "Свобода" (5,8%). Если сравнить этот список фаворитов с нынешним составом Рады, то этот созыв может показаться не таким уж и плохим.

Рейтинги КМИС многих если не шокировали, то очень насторожили. Угроза прихода к власти популистов в Украине существует. Ее серьезность признают и в ЕС. "Мы не имеем права воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. И при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформаторские и антикоррупционные лозунги", — об этом говорится в непубличном докладе глав МИД стран-членов ЕС относительно реформ в Украине.

В общем победа популистов — это мировой тренд. Но в других странах, развитых демократиях, есть предохранители, которые обеспечивают стабильность системы. Они, так сказать, "защита от дурака" в виде независимых судов, влиятельного парламента, свободных СМИ, зрелого гражданского общества — всего того, что Украине еще предстоит построить.

Впрочем, есть еще и конспирологическая версия о том, что обнародованный рейтинг может быть выгоден действующей власти. На фоне других "достойных" — популистов и реваншистов — действующие чиновники могут выдаваться "меньшим злом", голосование за которое стало одной из традиций отечественной политической культуры.

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