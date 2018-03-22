Жизнь в США после Тернополя: не умеете зарабатывать — сидите дома

РИА Новости Украина

Часто о Соединенных Штатах Америки говорят, как о стране с неограниченными возможностями, где можно чувствовать себя свободно, особенно в смысле платежеспособности. Однако, какой ценой достаются эти привилегии и как на самом деле живется эмигрантам из Украины? На днях фотограф из Тернополя, блогер Олег Балюк провел онлайн-трансляцию интервью с земляком и коллегой Дмитрием Абдушиным. Разговор состоялся в Нью-Йорке, где сейчас и находятся двое жителей Тернополя, пишет Ирина Перова для издания "Погляд".

Ранее Дмитрий был организатором вечеринок в Тернополе, делал репортажи для СМИ, занимался свадебной фотосъемкой. Три года назад он решился переехать на другой континент, где его никто не ждал. В интервью с Олегом Балюком он рассказал о лайфхаках, как найти себя в США и кому лучше туда не ехать.

О переезде

- Я приехал в Америку три года назад по туристической визе, — рассказал Дмитрий Абдушин. — Через полгода проживания там решил остаться. В Нью-Йорк приехал с девушкой, которая через год после переезда стала моей женой. Перед тем, как перебраться в США, я работал фотографом в Тернополе, организовывал вечеринки, работал в газете, участвовал в молодежном развитии города. Но со временем почувствовал, что нужны новые вызовы, развитие.

AFP PHOTO/JEFF HAYNES JEFF HAYNES / AFP Паспортный контроль в аэропорту США

Дмитрий принимал участие в Оранжевой революции, где провел 55 дней, там общался с Луценко, Саакашвили. По его словам, еще тогда понял, что все политики — аферисты, люди, которые играют в свои игры. В начале Евромайдана парень понял, что пришел момент двигаться дальше. Ключевым в решении переехать в другую страну стал отдых в Болгарии.

- В Болгарии я познакомился с 50-летним официантом, — сказал Дмитрий. — Тогда очень удивляло, что заставило его работать в сфере обслуживания. Потому что в Тернополе люди такого возраста стесняются работать официантами. Болгарин рассказал, что к этому его вынудила жизнь в Европе. Мол, Болгария не выиграла от вступления в Евросоюз, а, наоборот, это только сделало ее ниже, ненужной. Сильно выросли коммунальные услуги — в соответствии с европейскими ценами, поэтому, чтобы выжить, мужчине пришлось работать официантом. Учитывая и этот пример, от интеграции Украины в ЕС я не ожидал ничего хорошего и еще больше задумался о переезде.

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О работе

По будням Дмитрий работает менеджером в одном из офисов Нью-Йорка, где получает официальную зарплату, с которой платит налоги. На выходных дополнительно подрабатывает, фотографируя. Он ведет блог в Instagram, где публикует свои арт-работы с кратким описанием — так обычно делают американские художники, в отличие от украинских лонгридов.

- Если вы, будучи еще в Украине, не находите возможности в месяц зарабатывать от 500$ и более, то в Америке вам делать нечего, — уверен Дмитрий. — Америка — страна для предприимчивых, изобретательных людей, которые умеют «крутиться». Если нет документов в США, в доступе есть от 5 до 10 вакансий — мыть посуду, убирать, работать на стройке. Можно и в ресторанном бизнесе устроиться, но надо знать английский язык. Поэтому для начала надо иметь или запас денег, или быть изобретательным в заработке. Я с 17 лет постоянно работал в разных сферах, поэтому мне было гораздо легче адаптироваться в чужой стране. Надо понимать, что здесь никто никого не ждет. Никто с вышитым рушником не встретит и не скажет "О, привет, Николай, давай что-то делать!". Скорее всего, вас встретит такой же Николай, который к тому же попытается обмануть.

Плюсы и минусы жизни в Нью-Йорке

За три года житель Тернополя успел побывать в ключевых городах США — Лос-Анджелесе, Майами, Лас-Вегасе, Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке. Осталось посетить еще Сан-Франциско. - Климат в Нью-Йорке примерно, как в Одессе и Крыму, — рассказал о своем нынешнем городе Дмитрий. — Больше всего, что мне не нравится в Америке, это беспризорные, которые мусорят вокруг, но к ним очень лояльно относится правительство. Жаль, что власть не создает соответствующих пансионатов, не пытается повлиять на образ жизни этих людей, не лечит их. Зато радуют чистые улицы без болота и толерантное поведение людей в общественных местах. Нью-Йорк — это не Америка, а страна в стране, большая агломерация, как Ноев ковчег, где "каждый — по паре" и одновременно это Вавилонская башня — здесь есть представители почти всех народов мира. По сравнению со спокойным Тернополем, Нью Йорк — это "взрыв мозга". Перед тем, как сюда переехать, мы жили в городке в 40 минутах езды от города. В Нью-Йорке имели приятеля, к которому часто приезжали на выходные, он нам показывал город, потихоньку начали изучать метро и другие сферы коммуникации, и так постепенно привыкли к здешнему безумному темпу.

В качестве контраргумента о чистоте в Нью-Йорке Олег Балюк назвал очень грязное метро, а на улицах часто можно увидеть мусор в пакетах, который разительно "воняет". Однако и Олег подтвердил, что политкорректность и зона комфорта здесь гораздо шире, чем в Украине.

Ценовая политика

Цены на жилье делятся на 2 категории. Чем ближе к центру — дороже, в центре рента квартир самая дорогая — 4-5-6 тысяч долларов и выше. Чем дальше от центра, цены уменьшается, но в окрестностях Нью-Йорка трудно найти приличное жилье дешевле, чем за 1200$.

Телефонная связь в США стоит 25$ в месяц с безлимитным интернетом. Абонемент в спортзал на месяц — 15$.

REUTERS Dado Ruvic Доллары

Удобства

Везде круглосуточно есть горячая вода, кондиционеры во многих общественных местах. Бедные люди, которые нуждаются в первой неотложной медицинской помощи, здесь не пропадут: и операцию сделают, и женщина родит под наблюдением врачей. Там никто не нищенствует на операции родным, как у нас.

American dream Дмитрия Абдушина — позволить себе дом недалеко от города, как здесь говорят, в районе "одноэтажной Америки", с приличной школой для детей и приветливыми соседями.