Из Львова, на личном опыте: раз, два, три... диагноз продан!

РИА Новости Украина

Автор материала – Наталья Ковальчук.

Все началось с обычного визита к гинекологу. Меня насторожили некоторые нюансы в самочувствии. И чтобы получить максимально точную оценку состояния всего моего организма, я выбрала престижную частную клинику. Она надежнее государственной, считала я: современное оборудование, передовые методы диагностики, прогрессивные врачи, пишет издание "Экспресс".

Запись на комплексное обследование в этой клинике была на неделю вперед, а цены кусались: только осмотр у врача – 350 гривен. Но здоровье – бесценно, разве нет?

Миловидная гинеколог показалась мне опытной специалисткой. Взяла анализы, сделала необходимые обследования, ультразвук внутренниих органов – это обошлось мне в 650 гривен.

Читайте также: Реформа медицины: людоеды действуют человечнее

Именно тогда меня несколько насторожила просьба врача посмотреть на экран монитора.

"Может, есть камера на мобильном, чтобы сфотографировать картинку?" – предложила врач.

Я слабо себе представляла, как это сделать, лежа на кушетке возле аппарата УЗИ в крайне неудобной для фотографирования позе. И что я в этом УЗИ понимаю?!

"Я что, беременна?!" — переспросила я.

На тот момент мне было 45.

"Нет-нет, - подтвердила врач мой отрицательный результат теста на беременность, который я сама же уже делала дома. — Это, золотце, совсем другое".

Совсем другое — это, простите, что? Я попросила врача нормально объяснить мне диагноз.

"Здесь у вас какие-то белые пятна, — гинеколог стала рисовать на клочке старого рецепта странные закорючки. — Может, это ранее перенесенная инфекция, воспаление или эрозия, точнее не скажу. Придете через неделю, когда будут результаты".

А через неделю врач посмотрела при мне результаты анализов, тяжело выдохнула, выдержала паузу и ошеломила: "Только не волнуйтесь, пожалуйста… Я — врач, я должна вам это сказать: у вас CIN 1, дисплазия первой степени, это предраковое состояние".

И поспешила успокоить: "Это можно лечить или оперировать, сделаем криодеструкцию, все вам вырежем, не волнуйтесь… В конце концов, до перерождения в рак есть еще лет десять жизни…"

От ужаса я тихо сползла с кресла. Лишь резкий запах нашатырного спирта, который пихала под нос медсестра, привел в чувство.

"Это — предварительный диагноз, не пугайтесь так, надо сдать анализы на онкомаркеры, так называемый ВПЧ (вирус папилломы человека, который вызывает перерождение клеток и ведет к раку, – авт.). Тогда поставим точный диагноз", — услышала над собой.

Гинеколог протянула длинный перечень анализов, от которого я даже присела! И общая сумма – около 1500 гривен – поражала… На мой резонный вопрос: "Можно ли для начала сдать необходимые анализы, а не сразу так много?", врач нахмурилась и сократила перечень почти пополам. Стоимость уменьшилась до цифры 780 гривен. Это вместе с повторной консультацией стоило тысячу гривен.

Тогда я почему-то совершенно забыла о коммерческих диагнозах, которые выставляют врачи, хотя читала об этом сотни раз…

"Вырежем все, будете жить!"

Вскоре я получила из столицы результаты анализов: ни одного из ВПЧ не обнаружено. Но врач все же подтвердила предварительный диагноз "предраковое состояние" (медицинским языком – дисплазия, или CIN 1 степени). Испуганная тем, что я на пути к смертельной болезни (CIN 3 степени – это рак), я сразу согласилась на длительный, недешевый курс лечения. На слезы в моих глазах гинеколог отреагировала мгновенно, повторив вот это страшное "вырежем все": "Если не поможет лечение, то в крайнем случае вырежем вам все и будете жить".

Дома я тщательно проштудировала по справочникам назначенные лекарства. Мощные антибиотики вместе с препаратами для защиты печени наводили на мысль, что удар по организму нанесен. Но что поделаешь: выложила в аптеке 1200 с хвостиком за лекарства – главное, чтобы помогли! В тяжелой тревоге, с соблюдением всех предписаний лечения, прошло еще пять месяцев.

Очередной осмотр снова навеял подозрения. Особенно, когда врач, осматривая мои внутренности в специальный микроскоп, позвала медсестру: "Иди сюда, посмотри, видишь это? Будешь свидетелем! Видишь?"

Я никак не могла понять: как это брать в свидетели медсестру, а не полагаться на реальные, зафиксированные доказательства? Спрашиваю наконец, почему не сделать фотографию того, что есть сейчас, и сравнить с тем, что было полгода назад? Изменилась клиническая картина, наоборот – все без изменений? Врач с медсестрой неловко переглянулись. "Ну, понимаете, такая аппаратура у нас есть, давно куплена, но не можем найти видеоинженера, который бы ее подключил", – призналась гинеколог.

Зазомбированная своим диагнозом, я уже даже не плакала, когда услышала от врача: "Операция! Сделаем биопсию (забор тканей для исследования на выявление патологических изменений, – авт.), При этом вырежем все подозрительное, потому что зачем вам мучиться, жить неизвестно с чем? Теперь есть безболезненные методы".

Робко спрашиваю о стоимости операции и слышу, что резать меня будет другая врач, которая привезла суперсовременное оборудование из Америки. Поэтому ее надо только "отблагодарить", потому что работает она в государственной клинике…

Больные денег не считают

И все же мысль, что с таким ужасным диагнозом – предраковое состояние – меня лечат вслепую, таки взяла верх над эмоциями. Я стала вспоминать, что слово "операция" прозвучало чуть ли не с первого моего визита. Неплохая тактика: взять деньги за безрезультатное лечение, а потом – еще и за операцию. Поэтому меня разводят по полной? Ну, правильно, с такими диагнозами больные денег не считают – в надежде на спасение готовы последнюю рубашку продать.

Но если операция действительно необходима, пусть другой врач тоже это подтвердит. Почему я буду ложиться под нож, не услышав мнения других специалистов?

Мои сомнения привели меня в еще одно медучреждение. Три месяца повторных обследований с ожиданием результатов обошлись еще в 2650 гривен.

"Ваши анализы в норме, патологий не обнаружено, - сказала новая врач. – Причин для хирургического вмешательства нет. И диагноза дисплазия – нет. Ни биопсия, ни операция не нужны. Лечение тоже выписать не могу, это без надобности. Вам нужно только регулярное обследование ежегодно. Мы рекомендуем это всем женщинам после тридцати…"

Но и на этом я не успокоилась, ведь могли ошибиться оба врача. Поэтому через несколько месяцев с кипой медицинских заключений пошла уже к третьему медицинскому специалисту. Для определенности пришлось, конечно, снова сдать анализы, вытряхнув из кошелька еще 2400 гривен.

"Никакой дисплазии, предраковых состояний в вас нет, атипичных клеток тоже нет, - заверила и эта врач. — Ваш диагноз отрицательный на злокачественные образования. Даже не знаю, что вам собирались вырезать… Живите спокойно и не забывайте обследоваться".

Вот так – полтора года жизни в отчаянии, хождение по врачам, таблетки горстями и минус 12 тысяч из бюджета, чтобы убедиться на себе: да, коммерческие диагнозы есть и процветают. А те мои два – дисплазия и ВПЧ – в первой топ пятерке! Некоторые врачи сознательно их ставят, потому что это простой путь прекрасно заработать. Кто там будет выяснять с медиками профессионалами, вирус папилломы человека вообще не лечится (в мире еще нет такого препарата, который бы имел на него влияние), а дисплазия – это состояние, которое врачи наблюдают, но в него не вмешиваются, и такое есть почти у каждой женщины зрелого возраста?

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura Врач. Архивное фото

А я же вам советую: перед тем, как глотать горстями антибиотики, соглашаться на операцию, прочитайте о вашем диагнозе (вероятно, он в топе коммерческих) хотя бы в интернете. Это, по крайней мере, ничего не стоит, а деньги и здоровье может сохранить!