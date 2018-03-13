Из Тернополя. А "иногородних" детей в садики почему-то не возьмут

РИА Новости Украина

В конце 2017 года в горсовете Тернополя придумали гениальное решение, как наполнить бюджет. С 1 января 2018 чиновники предлагали установить дополнительную ежемесячную плату в садах для "иногородних детей" — 1200 грн, пишет Наталья Бурлаку.

Фактически выполнение решения сессии от 24 февраля 2017 "О взаимоотношениях с объединенными территориальными общинами (другими органами местного самоуправления) в сфере оказания услуг", чиновники решили переложить на плечи простых людей. Цитируем информационное обращение городского управления образования: "Просим родителей обеспечить выполнение данного решения путем самостоятельной оплаты расходов, или обязательство своей местной власти осуществлять такое финансирование вместо них и заключить с Тернопольским городским советом соглашение о межбюджетном трансферте".

В садиках снова говорят платить

Возмущенные родители вышли на пикеты под горсовет. После многочисленных обращений, скандалов и акций протеста в горсовете решили попробовать договориться с местными органами самоуправления. Вопрос дополнительной платы для иногородних детей отложили до 1 апреля, но скандальный 4 пункт, согласно которому именно родители могут оплачивать предоставленные услуги, отменить отказались.

Родители вновь заговорили о проблеме, которая не дает им покоя.

"Только забирала детей из 36 садика, и мне воспитатели сказали, что с 1 марта платить 1200 грн плюс 22 грн за питание. Так как у меня двое детей, я просто не могу найти слов, чтобы описать свое состояние", — написала в соцсетях одна из мам (фамилия и имя редакции известно — авт.).

Действительно ли вопрос поставили ребром, журналисты спросили у начальника городского управления образования и науки Ольги Похиляк. Она объяснила, что находится в командировке, однако по телефону заверила — никто никаких распоряжений о сборе средств не давал.

Заместитель начальника управления образования Ирина Сум добавила, что городские власти вообще не поднимали вопроса, чтобы средства собирали с родителей. Ведь с самого начала речь шла о межбюджетном трансферте между органами местного самоуправления. Ситуация с 36 садиком — непонятная, ведь заведующим четко объяснили, что никто из родителей никакой платы не берет, подчеркивает она. В управлении пообещали разобраться, почему в заведении родителям говорят о дополнительной плате.

Со своей стороны, городское управление образования направило письма во все ОТГ, районные советы и администрации.

В апреле будут принимать решение

"Что касается детей, которые зарегистрированы в других областях, мы также направили им письма. Сейчас соглашение о межбюджетном трансферте подписала только Байковецкая объединенная территориальная община, — говорит госпожа Сум. - Но мы продолжаем коммуницировать со всеми органами местного самоуправления, чтобы к апрелю уже решить вопрос с оплатой".

Городской совет также утвердил перечень льготных категорий, которых дополнительная плата касаться не будет. Напомним, что это — дети родителей, работающих в коммунальных учреждениях Тернополя. Сюда также относятся дети-участников АТО, многодетные, дети-сироты, дети-инвалиды.

Городское управление образования также подготовило проект решения, согласно которому будут изменены правила приема в дошкольные учебные заведения.

"На сессию горсовета в марте планируем вынести вопрос о том, чтобы детей, не зарегистрированных в Тернополе, не вносить в электронный реестр очереди в местные садики. Ведь согласно новому закону "Об образовании", приоритет для вступления в дошкольные и средние учебные заведения имеют дети по месту регистрации, — говорит заместитель начальника. - Таким образом, нам удастся немного разгрузить и садики, и школы. Ведь на самом деле они очень переполнены".

По данным городского управления образования, дошкольные учебные заведения пока посещают 1558 детей, не зарегистрированных в городе. Из них 829 пользуются льготами. Остаются более 700 человек, которые не подпадают под льготные категории, 304 — это те, которые относятся к Тернопольскому району. К слову, госпожа Сум отметила, что Тернопольский район пока не слишком активно работает в направлении подписания межбюджетных трансфертов. Только Байковецкая община подписала такое соглашение. Остальные — молчат.

Заложили 3,7 миллиона на трансферт

Председатель райгосадминистрации Александр Наклонный отметил, что письмо от городского управления образования они получали. Однако администрация является органом исполнительной власти и не имеет полномочий подписывать соглашения о межбюджетном трансферте.

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"Со своей стороны, мы сделали все. Мы проанализировали ситуацию, проверили, соответствует ли действительности информация о количестве наших детей, посещающих тернопольские сады. Сделали соответствующие расчеты. На этот год мы предусмотрели выделить из районного бюджета 3,7 миллиона гривен на возмещение расходов Тернопольским городским советом по дошкольникам. Далее депутаты райсовета должны голосованием принять решение о заключении договора о межбюджетных трансфертах", — объясняет чиновник.