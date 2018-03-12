Из Ивано-Франковска. Что будет, если реформировать молоко?

РИА Новости Украина

С 1 июля 2018 года Минагрополитики хочет ввести новые стандарты для молока, которое продается на прилавках магазинов. Согласно этим стандартам украинские предприятия должны отказаться от молока второго сорта – того, что закупают у селян, пишет Ирина Гаврилюк.

Главное – сырье

Согласно договору об ассоциации с ЕС, который вступил в силу 1 сентября 2017 года, в Украине изменятся стандарты производства молока. Теперь украинское молоко должно делиться на три сорта: экстра, высший и первый. Исчез второй сорт, прописанный в старом стандарте 1997 года, то есть крестьянское молоко. Это связано с тем, что его безопасность очень трудно проконтролировать. Ведь никто не знает, в каких условиях содержится корова, чем ее кормят и не болеет ли она.

"Пока мы не имеем возможности отслеживать поставщика сырья, о выходе на европейский рынок не может быть и речи, – объясняет заместитель генерального директора ГП "Ивано-Франковскстандартметрология" Владимир Соколовский. – Дело в том, что в Европе фермеры вносят сведения о животных в общую базу. У этих животных – специальные чипы. По этим чипами можно отследить, когда были сделаны прививки или когда эта корова болела и тому подобное. У нас же пока такой практики нет".

Новый стандарт должны были ввести еще с 1 января 2018 года, однако правительство решило дать предпринимателям время подготовиться к нововведениям. Поэтому новые правила поставок сырья на предприятия заработают с 1 июля. При этом еще предусмотрен переходный период в два года.

В идеале молоко должно закупаться в кооперативах, как это делается во всем цивилизованном мире. Собственно, такие молочные кооперативы в Украине уже есть, правда, немного. И создались они благодаря тому же ЕС и другим международным донорам.

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"На Прикарпатье крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием считается "Городенковский сырзавод", – рассказывает Владимир Соколовский. – В день он может перерабатывать 100-120 тонн молока. Но это молоко нужно откуда-то брать. Сейчас его собирают по частным домохозяйствам, а как будет в будущем – неизвестно. Ясно лишь одно – обеспечить такое производство стабильным сырьем крайне трудно".

Что делать крестьянам?

Сейчас покупать молоко у частных домохозяйств никто не запрещает. Главное – чтобы это молоко соответствовало первому сорту. Для этого нужно немного, только соблюдать правила гигиены при доении (мыть руки и быть в чистой одежде). Также следует использовать чистые емкости и доильные установки, а молоко хранить при температуре ниже 10°С.

Предприятия, принимающие молоко на переработку, должны сами проверять сырье. Поэтому к фермеру может приехать инспекция и посмотреть, как ухаживают за скотом, есть ли у него необходимые прививки, как происходит доение, а также выборочно взять молоко на пробу для бактериального исследования. Такое же исследование должно проводиться и тогда, когда сырье поступает на переработку.

Молоко второго сорта можно сдавать на молокозаводы, оно никуда не денется. Но его можно использовать только для производства казеина и кормов для животных. А еще цена на него будет вдвое меньше, чем за молоко первого класса.

Ну и конечно, торговлю на рынке домашним молоком тоже никто не запрещает. Согласно закону, только с сентября 2020 года для продажи на рынках домашнего молока, мяса, рыбы, яиц, меда нужно будет проходить лабораторный ветеринарный контроль, который должен быть на том же рынке.

На рынок выйти не просто

Прежде всего введение новых норм будет гарантировать безопасность "молочки", которая попадает на прилавки. Ведь сейчас многие производители добавляют в свою продукцию растительные жиры, чтобы, так сказать, хранилось дольше. А это не только противоречит всем правилам, но и может навредить здоровью.

И если наши молокозаводы будут работать по всем нормам и стандартам, вывести их на европейский рынок будет очень непросто. Не потому, что они производят некачественную продукцию, а потому, что именно такой продукции в Европе больше чем достаточно.

"Можно сделать хороший сыр, можно сделать хорошую сметану, но не факт, что эти продукты будут востребованы в Европе, – говорит Владимир Соколовский. – Я думаю, мы должны выходить на рынок с уникальной продукцией, например с козьим или овечьим сыром. Но проблема в том, что такие сыры у нас производят только на мини-фермах или небольших предприятиях, где чрезвычайно трудно соблюсти все условия производства".

Зато украинский рынок, говорит Соколовский, "завален" польскими и немецкими сырами, йогуртами и тому подобное. И цены на эти продукты иногда могут быть ниже, чем на аналогичную продукцию местных предприятий. А по качеству… ну, сами понимаете.

К слову, в Евросоюзе нет разделения сырого коровьего молока на сорта – все это должно соответствовать классу "экстра", и это записано в соответствующем регламенте. Поэтому для наших предприятий это еще довольно "мягкий" переход на стандарты ЕС.

От автора

Когда готовился этот материал, "Репортер" очень хотел попасть на "Ивано-Франковский гормолокозавод". Мы несколько раз звонили на предприятие, чтобы договориться о встрече и хоть небольшой экскурсии. Хотели написать о том, как производят продукцию, которую ежедневно покупают сотни франковцев. Планировали спросить у руководителя, готовы ли они к внедрению новых стандартов. Акцентировали внимание на том, что это не реклама, денег не просим. Однако руководство завода оказалось "незаинтересовано в сотрудничестве". Как думаете, почему?