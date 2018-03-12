Погуляем среди пеньков? Как в Украине исчезают леса и парки

РИА Новости Украина

Сейчас в Украине действует мораторий на экспорт леса-кругляка. И все чаще говорится о незаконных вырубках и даже людях с оружием. Активисты ищут измену, а лесники говорят, что все под контролем, пишет Ольга Суровская для издания "Репортер".

На днях в Одессе волонтеры Всемирного фонда природы WWF провели встречу Лесной стражи — рассказали, как каждый может предупредить или остановить незаконную вырубку леса.

Люди тупо воруют

В Ивано-Франковском управлении лесного и охотничьего хозяйства говорят, что за прошлый год лесная охрана обнаружила на Прикарпатье 1,171 млн м3 незаконно срубленного леса. Виновных ищет полиция, открыли 17 уголовных дел, а всего зарегистрировано 141 дело на 7,245 грн убытков.

"Это тупо люди воруют, — говорит начальник отдела лесного хозяйства, охраны, защиты леса Роман Поцихович. — Хотя убытки меньше, чем 2016 года, потому что тогда было 12 млн грн".

По его словам, сотрудничество с активистами и общественными организациями неэффективно, потому что те сообщают об уже совершенном преступлении, когда виновных и след простыл.

"Обращаются через месяц после незаконной вырубки, - говорит Поцихович. — Если вы видите нарушение, сразу останавливайте нарушителя, транспортные средства, звоните на короткий номер, вызывайте полицию. А сегодня, например, человек звонил, потому что лес ему мешает — у него чеснок на огороде не растет. В 1950-х тот лес на холме засадили, а он теперь вспомнил, что ему мешает. А люди в селе не дают рубить. И где здесь правда?".

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В прошлом году в области срубили 936 тыс м3, из них 400 тыс — главного пользования. Еще часть — то, что повалил ветер. Так, в июне за три дня ураганы выкорчевали и поломали деревья на площади 700 га. Больше всего пострадали леса Ворохтянского лесхоза, где непогода повредила лес на площади 212 гектаров. Из них на 12 га — сплошные ветровалы.

Репортер В Украине исчезают леса и парки

"Теперь уже активистов и в лесники берут, - добавляет Роман Поцихович. — А после работы лесной охраны всегда остается лес. Еще такого не было, чтобы срубили и не посадили. Как в этом году, то через год-два все равно посадят. И он вырастет, просто дереву надо 60 лет. Активистов сейчас много, самолеты летают, люди ходят по грибы, а покажите, где нет леса в лесу? Это раздутая проблема".

Сейчас сплошная вырубка ведется на больших площадях, говорит Поцихович, где лес был засажен в 1950-х. Говорит, тогда рубили в области по 4-5 млн м3. И те насаждения, которые сейчас есть, они все — 80-летнего возраста, поэтому нуждаются в обновлении.

Создать свой заповедник

Волонтеры Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Украине не столь оптимистичны. Поэтому предлагают самим следить за тем, что происходит в лесу. Они в рамках проекта "Лесная стража" обучают волонтеров, чтобы те квалифицированно сообщали о нарушениях.

"Есть два момента — как я могу повлиять на проблему, и что я могу сделать, — говорит представитель WWF в Украине Андрей Плыга. — Фраза "у села рубят лес" ни о чем не говорит. Без конкретно указанной точки это ничего не даст. Поэтому лучше всего — определить наделы, найти их на карте и проверить выданные талоны. Сегодня весь интернет забит фотографиями с предательством, и нужно понимать хотя бы основы лесные, чтобы конкретно сообщать о нарушениях. А наказать нарушителей могут только правоохранительные органы и об этом нужно помнить".

73% лесов Украины относятся к Гослесагентству и их работа является в настоящее время открытой — планы рубок и талоны на рубки можно найти на сайтах гослесхозов. А с помощью квартальной карты лесов, которая с недавних пор тоже открыта, можно определить участок, на котором рубят.

Репортер В Украине исчезают леса и парки

Плыга объясняет: обычно рубка происходит в одном из кварталов леса в пределах одного надела. Границы вырубки обозначают специальными столбиками, на которых указывают информацию о вырубке. Такие столбики ставят на углах поворотов. Однако их может и не быть, если он — между склоном и рекой. Например, надпись 57.22 означает 57-й квартал и 22-й надел. Зная конкретные данные, можно уже требовать документы от лесхоза и искать, соответствуют ли они действительности и есть нарушения, говорит представитель WWF.

Еще одна отметка — аббревиатура на столбике — вид вырубки: выборочная или сплошная. Вариации могут быть разными. Содержащие буквы ГП — это рубки главного пользования, а СР — сплошные рубки.

Репортер В Украине исчезают леса и парки

Определить точное место вырубки можно и с помощью GPS-навигатора. Нужно обойти с ним характерные точки на взломах, затем соединить в полигон и замерять площадь. Таким образом можно будет увидеть, соответствует ли вырубка тому, что есть на карте.

Активисты говорят, когда деревья уже срублены, кого-то наказать и привлечь к ответственности трудно. Поэтому советуют действовать на опережение — изучать планы санитарных рубок и на месте проверять, действительно ли деревья усыхают. Ведь одно из самых частых нарушений — когда здоровые деревья выдают за больные и вырубают под видом санитарной рубки.

Любые вырубки, кроме санитарных, с недавних пор запрещены на территориях лесов и заповедников. Поэтому, если очень хочется спасти лес, можно отстоять признание его территории заказником. Тогда его можно будет вывести из планов рубок. Это не запретит выборочные рубки, но прекратит сплошные.